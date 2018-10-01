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В Новгородской области открылся всероссийский урбанистический хакатон

Участниками хакатона стали молодые архитекторы, урбанисты, дизайнеры, художники от 18 до 30 лет из 17 регионов России

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 октября. /ТАСС/. Участники всероссийского урбанистического хакатона "Города" начали в понедельник работу на площадках Новгородской области. В течение пяти дней молодые специалисты разработают проекты по благоустройству городов региона, а лучшие получат финансовую поддержку, говорится в сообщении пресс-службы министерства спорта и молодежной политики Новгородской области.

"Сегодня мы даем официальный старт всероссийскому урбанистическому хакатону "Города". Главное - это работа над кейсами по проектированию и благоустройству территорий <…> Мы запланировали встречи с жителями территорий, чтобы вы в первую очередь ориентировались на запрос жителей наших городов, и чтобы ваши будущие проекты гармонично вписались в городское пространство", - приводит пресс-служба слова министра спорта и молодежной политики Новгородской области Елены Кириловой.

По данным пресс-службы министерства спорта и молодежной политики Новгородской области, в хакатоне принимают участие 32 человека из 17 регионов России. Это молодые архитекторы, урбанисты, дизайнеры, художники от 18 до 30 лет. Они были отобраны из 120 претендентов на "Стрит-арт" смене форума "Таврида" в июле этого года. Участники разделены на проектные команды, чтобы решать кейсы по благоустройству территории.

"Площадками хакатона стали три города Новгородской области: Великий Новгород, Боровичи и Старая Русса, в них определены девять локаций. Десятой - внеконкурсной - площадкой станет здание ДКМ "Город", фасад которого украсят монументальной живописью", - говорится в сообщении министерства. В понедельник участники познакомились с площадками, проект которых им предстоит сгенерировать в течение пяти дней. Победитель получит финансирование на реализацию идеи в Новгородской области в 2019 году.

В состав жюри входят ведущие эксперты в области архитектуры и ландшафтного дизайна, а также представители трех городов-участников хакатона. Возглавляют экспертную комиссию ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский и директор Роскультцентра Сергей Першин. В программе мероприятия также запланировано общение молодых специалистов с экспертами в области последних тенденций мировой урбанистики и дизайна.

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