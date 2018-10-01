В Чувашии запустили новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами

ТАСС, 1 октября. Региональный оператор приступил к сбору и утилизации твердых коммунальных отходов в Чувашии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе администрации главы республики.
"С 1 октября 2018 года в Чувашии начала действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. В мае 2018 года был определен региональный оператор - ООО "МВК "Экоцентр" - компания, отвечающая за весь цикл обращения с отходами", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что компания займется сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением отходов. По условиям договора, региональный оператор будет заниматься этой работой в течение десяти лет.
В понедельник на совещании с членами кабинета министров директор компании "МВК "Экоцентр" Евгений Майрин сообщил, что все 11 полигонов, которые включены в реестр, работают без сбоев. По его словам, к работе приступили и перевозчики во всех районах республики. На данный момент их около 45.
По информации властей республики, для регионального оператора установлен единый тариф по обращению с отходами в размере 442,22 рубля за куб. м. (74,44 рубля с одного человека в месяц). Для социальной поддержки населения в бюджете республики на 2018 год предусмотрено более 294 млн рублей на выплату субсидий. Они будут предоставляться, если расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают 22% совокупного дохода семьи.
Все субъекты РФ должны перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами не позднее 1 января 2019 года. Она предусматривает, что обязанность оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами наступает при наличии соглашения между субъектом РФ и региональным оператором, а также единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с отходами. В Чувашской Республике работа по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами началась еще в 2016 году.