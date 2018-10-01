Власти Вологодской области объявили о завершении пожароопасного периода в регионе

ВОЛОГДА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Вологодской области объявили о завершении пожароопасного периода в связи с длительным отсутствием возгораний в лесах и наступлением холодной дождливой погоды. Об этом сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.
"По предложению департамента лесного комплекса пожароопасный период объявляется закрытым с 1 октября. Практически все пожары в этом сезоне были обнаружены и потушены в первые сутки", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства и поблагодарил всех специалистов, принимавших участие в патрулировании территории и тушении возгораний.
Как отметил начальник департамента лесного комплекса Роман Марков, всего в этом сезоне было зафиксировано 46 лесных пожаров, ущерб от них составил 1,485 млн рублей. 41 пожар возник по вине граждан, один - из-за неосторожных действий лесозаготовительных компаний. Совместно с сотрудниками МВД и МЧС проводились патрули, нарушителям предписаний предъявлены штрафы на 7,377 млн рублей.
По данным правительства области, в прошлом году из-за холодного и сырого лета в регионе фиксировалось всего шесть лесных пожаров на общей площади 3,72 га. Годом ранее леса в области горели 55 раз на общей площади почти в 43 га, ущерб тогда составил более 2,264 млн рублей.