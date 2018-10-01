Патриарх Московский и всея Руси посетит Белоруссию 13 октября

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет с визитом в Белоруссию 13 октября. Об этом сообщил в понедельник официальный портал Белорусской православной церкви (БПЦ).

"Встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится 13 октября", - говорится в заявлении.

Как проинформировали в БПЦ, в этот же день патриарх возглавит богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, которое начнется в 18:00 мск.

Кроме того, 14 октября патриарх Кирилл отслужит чин великого освящения храма-памятника в честь Всех Святых. Ранее также сообщалось, что 15 октября в Минске состоится заседание Священного синода Русской православной церкви.