Первую выставку об истории освоения Арктики планируется открыть в бухте Тихая в 2019 году

Бухта Тихая располагается на острове Гукера архипелага Земля Франца Иосифа. В 1929 году в ней под руководством выдающегося советского полярника Отто Шмидта была обустроена полярная станция, проработавшая в течение тридцати лет, до 1959 года. В 2015 году комплекс законсервированных построек станции был признан объектом культурного наследия. В настоящее время сотрудники нацпарка и специалисты Арктического музейно-выставочного центра проводят восстановительные работы с целью создать музей освоения Русского Севера, работы будут продолжаться в течение четырех сезонов и закончатся после 2021 года, в частности планируется восстановить ангар для самолетов, построенный под руководством выдающегося покорителя Севера Ивана Папанина.

"В следующем году у нас знаменательное событие, тройной юбилей - 90 лет полярной станции в бухте Тихая, 90 лет вхождения архипелага Земля Франца Иосифа в состав нашей Родины, тогда Советского Союза, и десять лет парка - в 2009 году был создан парк "Русская Арктика". Это будет очень для нас знаковый год, мы хотели сделать такой подарок - в бухте Тихая есть маленькое помещение, оно находится рядом с почтой (на территории законсервированной станции в настоящее время есть почта, где можно отправлять и получать письма). Мы сделаем там в следующем году первую небольшую выставочную площадку. Процесс восстановления ангара для самолетов длительный, а начать работу по организации выставки рассказа экспозиции, чтобы люди там приходили, узнавали, хотелось бы как можно раньше, мы планируем сделать это на будущий год", - поделился своими планами Кирилов.

Экспозиция расскажет об истории станции и в целом о развитии полярного дела. В дальнейшем предметы экспозиции станут частью музейного комплекса, куда войдет восстановленный ангар для самолетов и, возможно, другие постройки станции.