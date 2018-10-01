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Храм XVIII века в Калужской области отремонтируют местные жители на собственные средства

Храм был разрушен во время Великой Отечественной войны, сохранилась только центральная часть здания, сообщил протоиерей Александр (Селюков)

ТАСС, 1 октября. Храм Николая Чудотворца XVIII века постройки в деревне Недетово Калужской области, разрушенный во время Великой Отечественной войны, будет восстановлен на средства местных жителей, сообщил ТАСС в понедельник протоиерей Александр (Селюков).

"Жители села написали в епархию прошение о благословении, архиерей дал благословение. Ни в самом Недетове, ни в ближайших селах нет храмов, возможно, поэтому жители приняли решение о восстановлении", - сказал он.

По словам протоиерея, храм был разрушен во время Великой Отечественной войны, все элементы церковного убранства утрачены, сохранилась только центральная часть здания. Жители деревни в первую очередь на собственные средства и своими силами планируют до холодов вставить окна и закрыть купол здания.

По данным Народного каталога православной архитектуры, церковь в деревне была построена 1798 году на средства местного помещика Бахметьева. В храме было три престола: иконы Божией Матери "Утоли мои печали", Георгия Победоносца и Николая Чудотворца.

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