Москва и София намерены организовать обмен опытом и стажировки для медиков

СОФИЯ, 1 октября. /ТАСС/. Власти Москвы и Софии намерены организовать стажировки для медиков в рамках обмена опытом в сфере здравоохранения между Болгарией и Россией. С предложением организовать стажировки выступил в понедельник министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин на встрече с мэром Софии Иорданкой Фандыковой.

Московская делегация во главе с Череминым находится в Болгарии в рамках Дней культуры Москвы, которые проходят с 30 сентября по 5 октября.

"За последние шесть лет Москва вложила около €30 млрд в модернизацию только клиник. И сегодня мы достигли очень серьезных успехов в повышении продолжительности жизни в городе, резко снизилась смертность. В области здравоохранения мы тоже хотели бы наладить [с вами] контакты, в том числе приглашать на стажировки ваших врачей, направлять к вам наших специалистов", - сказал Черемин.

Мэр Софии поддержала идею Черемина и выразила заинтересованность в обмене опытом в сфере здравоохранения.