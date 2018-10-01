Глава Счетной палаты РФ поздравил Европейский университет с началом учебного года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ и член попечительского совета Европейского университета Алексей Кудрин поздравил университет с началом учебного года в Петербурге, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии открытия вуза.

"Мы отстояли университет. <…> Нам предлагали стать частью другого университета, но мы отстояли самостоятельность. <…> Мы сохраняем наши план, будем развиваться, будут новые программы, у нас сегодня большие возможности", - сказал Кудрин.

Ранее сообщалось, что 1 октября в Европейском университете начался учебный год. К занятиям на первом курсе магистратуры приступили 77 человек, на второй курс восстановились 33 человека, в аспирантуру восстановились семь человек.

Полтора года назад вуз получил от комитета имущественных отношений Петербурга уведомление о расторжении договора аренды дворца Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице в центре города. Решение было оспорено в суде, но арбитраж пришел к выводу о правомерности расторжения городскими властями договора аренды в одностороннем порядке.

Прошлым летом университет добровольно сдал лицензию в Рособрнадзор. Новые пакеты документов на получение образовательной лицензии вуз подавал четыре раза. Летом этого года Рособрнадзор, получив в четвертый раз пакет документов от Европейского университета и проверив их, принял решение выдать университету лицензию.