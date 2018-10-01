"Русская Арктика" планирует до конца года начать издание "Арктической азбуки" для детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Национальный парк "Русская Арктика" планирует до конца текущего года начать издание учебного пособия для учеников начальной школы "Арктическая азбука". В настоящий момент пособие проходит экспертизу, сообщил корреспонденту ТАСС директор нацпарка Александр Кирилов.

"Мы подготовили к изданию "Арктическую азбуку" - это полностью проект нацпарка и школы № 45 города Архангельска. Сейчас азбука проходит экспертизу, чтобы получить рекомендацию в качестве учебного пособия. Азбука уже макетирована, до нового года должны начать печать", - рассказал Кирилов.

В учебном пособии будет рассказываться о природе и истории освоения Русского Севера. Пока планируется использовать пособие в школах Архангельской области, однако директор не исключает, что "Арктическую азбуку" будут использовать и в других регионах. Издание станет часть работы, осуществляемой нацпарком и педагогами школы № 45 по формированию учебного курса "Арктиковедение".

Павильон в Архангельске

Другим направлением педагогической работы сотрудников нацпарка стало открытие в архангельском детском городе профессий "Нордвиль" специального павильона "Русская Арктика".

"Мы открыли свой павильон национального парка "Русская Арктика" в детском городе профессий "Нордвиль", это очень посещаемое место в Архангельске. Там будут рассказывать ребятам про работу полярников, про метеостанции, какие опыты проводятся, как организуется, как живут полярники", - рассказал Кирилов.

Также в павильоне нацпарка будут проводиться мастер- классы, которые должны вызвать у детей интерес к исследованию флоры, фауны, климата Арктики.

Продолжение работы

По словам Кирилова, в планах национального парка создание новых изданий и выставочных проектов по природе и истории Арктики, в частности, рассказывающих о боевых действиях времен Великой Отечественной войны. Так, в 2019 году в Архангельском краеведческом музее планируется открыть выставку, посвященную истории бухты Тихая.

"У нас есть договоренность на апрель месяц с Архангельским краеведческим музеем по бухте Тихой, где располагалась основанная в 1929 году полярная станция. Как один из этапов там будет представлен военный период", - рассказал Кирилов ТАСС.

О парке

Национальный парк "Русская Арктика" был создан 15 июня 2009 года, он включает в себя северную часть острова Северный архипелага Новая Земля с прилегающими островами. В августе 2016 года произошло расширение нацпарка за счет включения территории государственного природного заказника федерального значения "Земля Франца Иосифа". Задача национального парка - сохранение культурного, исторического и природного наследия Западного сектора Российской Арктики.