Около 300 пожилых людей приняли участие в форуме "Серебряный возраст" в Кургане

ТАСС, 1 октября. Около 300 пожилых представителей муниципальных образований Курганской области приняли участие в пятом региональном форуме "Серебряный возраст", который прошел в Кургане в Международный день пожилого человека. Об этом сообщила в понедельник ТАСС начальник Главного управления социальной защиты населения области Вера Демина.

"У нас ежегодно в форуме участвует порядка 300 человек, в этом году так же. Четыре года эти форумы были зональные, они проходили в муниципальных образованиях с участием пяти-шести представителей муниципалитетов, в этом году форум стал областным, в Курган приехали представители всех муниципалитетов. Как говорят участники, они хотели бы не отставать от внуков, но больше всего они, конечно, хотят повысить свои знания", - сказала Демина.

Она подчеркнула, что цель форума - привлечь внимание к проблемам пожилых людей и найти пути их решения. "Все-таки мы хотим показать обществу, что пожилые люди - активная часть населения, которая сегодня играет значительную роль в патриотическом воспитании молодежи, хорошо себя проявляют серебряные волонтеры, и в целом пожилые люди имеют активную жизненную позицию. Одна из площадок форума связана с проектной деятельностью в сфере социального обслуживания. На этой площадке студенты и преподаватели Курганского государственного университета обсудили с участниками форума, как можно организовать проектную деятельность по направлению защиты прав пожилых людей", - отметила Демина.

В рамках форума также были организованы различные мастер-классы. "Площадки подбирались с учетом интересов пожилых людей - здоровье, красота, долголетие, гастрономические пристрастия, популярностью пользуются и тематические площадки про садоводство", - добавила Демина.

Кроме того, пожилые люди смогли поучаствовать в конкурсах "Супербабушка" и "Формула семейного счастья" для супружеских пар. Одна из участниц конкурса "Супербабушка" Анна Чушнякова специально для форума сшила костюм, в котором продефилировала перед жюри. "Костюм называется "Барышня-крестьянка", я сшила его вместе с подругой, мы очень старались. Платье выполнено из грубой льняной ткани в русском стиле, вышито шелковой лентой", - рассказала Чушнякова ТАСС.

В Курганской области проживает более 300 тыс. пожилых людей. По данным властей, в 2019 году формат форума будет изменен.