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Проезд в автобусах Пятигорска большой вместимости подорожал на два рубля

Изменения тарифов касаются автомобильных транспортных средств большой вместимости "М3", перевозящих пассажиров по муниципальным маршрутам

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Тарифная комиссия в Ставропольском крае приняла решение поднять стоимость проезда в автобусах Пятигорска большой вместимости до 21 рубля, сообщает в понедельник пресс-служба администрации города-курорта.

"С 1 октября проезд в пятигорских автобусах дорожает на 2 рубля, соответствующее решение приняла региональная тарифная комиссия", - говорится в сообщении.

Изменения тарифов касаются автомобильных транспортных средств большой вместимости "М3", перевозящих пассажиров по муниципальным маршрутам.

"Стоимость проезда по маршруту №20 теперь будет составлять 21 рубль, по остальным городским маршрутам - 19 рублей. Прежней - 17 рублей - останется стоимость проезда по дачным маршрутам: № 12, 17, 18, 19, 40", - сообщает пресс-служба.

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