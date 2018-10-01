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Прокуратура проверит правомерность выплаты 23 окладов замгубернатору Воронежской области

Проверка проводится по заявлению и.о. заместителя губернатора региона Юрия Агибалова, сообщил старший помощник прокурора по Воронежской области Михаил Усов

ВОРОНЕЖ, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры по Воронежской области начали проверку по заявлению исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской области Юрия Агибалова, который попросил проверить законность назначенных выплат в размере 23 окладов. Об этом сообщил ТАСС старший помощник прокурора по Воронежской области Михаил Усов.

"Сегодня в прокуратуру обратился Юрий Агибалов, и нами начата проверка. Он попросил проверить законность действий, произведенных в отношении него с 15 по 17 сентября. Мы проводим проверку законности по факту выплаты вице-губернатору компенсации в связи с увольнением на пенсию", - сказал Усов.

Он уточнил, что эта информация ранее сообщалась в СМИ. "Он [Агибалов] попросил проверить то, о чем пишут", - добавил Усов.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что уволенному с 15 сентября в связи с выходом на пенсию и затем вновь принятому на работу Юрию Агибалову было назначено единовременное денежное вознаграждение в размере 23 окладов и назначена к страховой пенсии доплата в размере 75% от среднего заработка. Как позже объяснили в правительстве области, такое решение было принято в соответствии с законом Воронежской области от 2009 года "О государственных должностях Воронежской области", постановлением правительства региона от 2015 года "О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет и доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности)", а также по решению комиссии правительства Воронежской области по пенсионному обеспечению за выслугу лет от 16 сентября 2018 года.

В понедельник в правительстве Воронежской области заявили, что исполняющий обязанности заместителя губернатора Воронежской области Юрий Агибалов освободит занимаемую им должность с 8 октября, и в состав нового правительства Воронежской области он не войдет.

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