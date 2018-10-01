Фестиваль международного кино "Fest-хиты" пройдет в Нальчике в начале октября

НАЛЬЧИК, 1 октября. /ТАСС/. Фестиваль международного кино "Fest-хиты" состоится в Нальчике в начале октября, в нем примут участие представители десяти стран, сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

"8-12 октября 2018 года в кинотеатре "Форум" города Нальчика пройдет международный фестиваль кино "Fest-хиты". Страны-участники фестиваля: Россия, Беларусь, Венгрия, Израиль, Киргизия, Польша, Таиланд, Узбекистан, Чехия, Франция", - говорится в сообщении.

На фестивале представят фильмы Олега Агейчева "Доминика", Эдуарда Парри "Жили-Были", Темира Бирназарова "Ночная авария", Рашида Маликова "Стойкость", Константина Фама "Свидетели", Станислава Аристова "Эликсир бессмертия", Алексея Мышкина "302БИС" и другие. Также в программе фестиваля мультфильмы для детей "Союзмульткино", программа "Быль и небыль".

Форум фестивального кино проходит в Нальчике в третий раз. Впервые он состоялся в 2016 году по инициативе Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики. На форуме показывают "фестивальное" кино, которое широкой аудитории обычно не демонстрируют. Организаторами являются Министерства культуры РФ и КБР, а также союз кинематографистов региона.