В УФСИН заявили, что перебои с горячей водой в "Матросской тишине" вызваны заменой труб

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Кратковременные перебои с подачей горячей воды в СИЗО "Матросская Тишина" УФСИН по Москве, а также в находящийся там же СИЗО центрального подчинения (известный как Кремлевский централ - прим. ТАСС) связаны с заменой системы горячего водоснабжения. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

"С 4 сентября в следственном изоляторе проводились работы по установке новой системы горячего водоснабжения. Во время монтажа труб горячее водоснабжение осуществлялось по старым трубам, и при переключении возникали кратковременные перебои с подачей горячей воды", - пояснил Цыганков. По его словам, "к 3 октября работы по замене сетей горячего водоснабжения будут полностью завершены".

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий сообщил, что в СИЗО "Матросская Тишина" второй месяц жалуются на перебои горячего водоснабжения. "В начале сентября при проверке столичного изолятора "Матросская Тишина" УФСИН Москвы и следственного изолятора федерального подчинения членам ОНК Москвы поступили жалобы от содержащихся под стражей на отсутствие горячей воды. Сегодня, посетив оба изолятора с проверкой, мы установили, что проблема так и не решена", - сказал он ТАСС.

По его словам, в СИЗО установили нагревательные приборы (бойлеры). "Однако заключенным приходятся мыться очень быстро, вода чуть теплая, время ограничено, а в связи с отсутствием отопления температура в бане изолятора колеблется от плюс 12 до плюс 16 градусов", - отметил он.