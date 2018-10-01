В Калининграде открыли региональный "Яндекс.Лицей" по программированию для школьников

КАЛИНИНГРАД, 1 октября. /ТАСС/. Образовательный проект "Яндекс.Лицей" по обучению программированию для школьников торжественно запущен в понедельник в Калининграде на базе детского технопарка "Кванториум" в Балтийском федеральном университете (БФУ). Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

"Первыми участниками проекта "Яндекс.Лицей" стали 24 школьника, отобранные по результатам конкурса из 61 претендента, представлявших 21 учебное учреждение Калининграда. В течение двух лет они пройдут курсы программирования на примере простого в освоении его высокоуровневого языка Python", - говорится в сообщении. Преподаватели - сотрудники БФУ, которые прошли специальное обучение в "Яндексе". На бесплатных занятиях ребята будут знакомиться с теорией программирования и осваивать современные технологии на практике.

По словам заместителя первого проректора - проректора по образовательной деятельности БФУ Дмитрия Житиневича, "в первую очередь, проект ориентирован на развитие у детей восьмых-девятых классов серьезных навыков промышленного программирования". Для университета "Яндекс.Лицей", по его оценкам, "это знак того, что мы как высшее образовательное учреждение начинаем обращать внимание на подготовку специалистов в области информационных технологий на самых ранних этапах".

Первый заместитель министра образования Калининградской области Маргарита Короткевич на церемонии открытия "Яндекс.Лицея" подчеркнула важность развития цифровых школ, цифровых компетенций, поскольку "будущее связано с новыми высокими технологиями, которые основаны на программных продуктах". Планируется, что обучение по программе "Яндекс.Лицей" будет в ближайшее время реализовано и на других образовательных площадках.

В числе тех, кому удалось пройти конкурсный отбор для обучения в "Яндекс.Лицее", учащийся 9 класса Лев Артамонов. "Сейчас, в эпоху развития технологий, без знания основ программирования совсем никак нельзя", - заметил он, назвав себя "счастливчиком" нового проекта.

Образовательный проект "Яндекс.Лицей" начал работу в 2016 году в четырех пилотных городах, а уже год спустя в нем обучались более 1300 школьников из 21 города России и Казахстана.