Минздрав: более половины необходимого количества вакцин от гриппа доставлены в регионы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Более половины от необходимого объема отечественных вакцин против гриппа уже доставлены в регионы, сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.

"По состоянию на сентябрь текущего года Минздравом России закуплено около 62,3 млн доз отечественных противогриппозных вакцин с актуальными штаммами, с августа 2018 года поставлено в регионы 31 114 333 дозы гриппозных вакцин, из них детский грипп - 9 300 000, взрослый грипп - 21 814 333 дозы", - говорится в сообщении министерства.

Ранее "Ведомости" сообщили о сложностях с приобретением импортных вакцин от гриппа. В Минздраве отметили, что "вопросы поставок лекарственных препаратов на российский рынок находятся в ведении компании-производителя". "Производители и поставщики лекарственных препаратов являются самостоятельными юридическими лицами и не предоставляют Министерству здравоохранения Российской Федерации информации о своей коммерческой деятельности", - уточнили в министерстве.

В ведомстве также напомнили, что в рамках Национального календаря профилактических прививок бесплатная вакцинация от гриппа осуществляется отечественными вакцинами.

"Покупка прочих вакцин осуществляется органом исполнительной власти в области здравоохранения субъекта Российской Федерации или муниципальными органами здравоохранения (по решению врачебной комиссии для конкретного пациента в связи с непереносимостью им других препаратов), либо частными лицами, которым она необходима", - сказали в пресс-службе.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в сезоне 2018-2019 годов ожидаются в основном грипп В, а также грипп А - H3N2 и H1N1. Вакцинация от гриппа стартует ежегодно в конце августа - начале сентября и заканчивается в декабре. Пики заболеваемости гриппом обычно приходятся на январь-март.