Новый центр врача общей практики открылся в новгородском моногороде Угловка

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 октября. /ТАСС/. Новый центр врача общей практики, рассчитанный на обслуживание 4 тыс. человек, открылся в новгородском моногороде Угловка. Его строительство обошлось региону в 16 млн рублей, сообщила в понедельник исполняющая обязанности главного врача Окуловской ЦРБ Марина Окунева.

"Старое здание центра требовало капитального ремонта, оно не соответствовало современным стандартам, были сложности с маршрутизацией пациентов. В 2016 году было принято решение о строительстве центра врача общей практики, и в прошлом году это строительство было начато. На стройку выделили более 16 млн рублей, большая часть - из регионального бюджета", - рассказала Окунева журналистам.

Она уточнила, что вести прием в центре будут терапевт, педиатр, стоматолог, фельдшер. В одноэтажном здании расположены кабинеты ЭКГ, физиотерапии, стоматологии, процедурная, палата дневного стационара. На базе учреждения организовано дежурство бригады скорой медицинской помощи. В сообщении пресс-службы правительства Новгородской области отмечается, что центр уже принял первых пациентов и готов обслуживать около 4 тыс. человек.

Поселок городского типа Угловка в Окуловском районе Новгородской области стал моногородом в 2014 году. Этому статусу Угловка обязана местному известковому комбинату, который был основан еще в конце XIX века и стал градообразующим предприятием. В поселке проживает около 3 тыс. человек. В марте 2018 года Угловка получила статус территории опережающего развития (ТОР).