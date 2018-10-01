Путин: фестиваль "Москва встречает друзей" дарит возможность ощутить радушие москвичей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XV Международного фестиваля "Москва встречает друзей". Текст телеграммы опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"За прошедшие годы ваш фестиваль, который по праву считается одним из самых важных и востребованных гуманитарных проектов Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, стал большим событием в культурной жизни столицы России. Он выполняет высокую миссию - дарит юным участникам из разных стран возможность окунуться в атмосферу творческого соревнования, продемонстрировать свои таланты на лучших концертных и выставочных площадках Москвы, в полной мере ощутить радушие и гостеприимство её жителей", - говорится в телеграмме.

Президент пожелал успехов и удачи участникам фестиваля, а также выразил уверенность в том, что это мероприятие запомнится насыщенной программой и оставит добрые, незабываемые впечатления.

XV Международный фестиваль "Москва встречает друзей" стартовал в Москве 1 октября, в Международный день музыки, и продлится до 12 октября. Юбилейный фестиваль посвящен Году волонтера в России, перекрестному году России и Японии, а также перекрестному году музыки России и Австрии.