Власти Москвы организуют встречу политиков из столицы Болгарии с туроператорами РФ

СОФИЯ, 1 октября. /ТАСС/. Власти Москвы предложили организовать встречу делегации из столицы Болгарии с российскими туроператорами в 2019 году для увеличения турпотока между двумя городами. С этим предложением выступил в понедельник министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин в ходе встречи с мэром Софии Иорданкой Фандыковой.

Московская делегация во главе с Череминым посещает Болгарию в рамках Дней культуры Москвы в Болгарии с 30 сентября по 5 октября.

"Я думаю, что вы также заинтересованы в развитии туризма. Болгария всегда была одним из самых излюбленных направлений не только для москвичей, но и для всех россиян. Мы хотели бы предложить вам в следующем году организовать туристическую бизнес-миссию ваших компаний в Москву. Мы соберем крупнейших российских операторов, обеспечим прямое взаимодействие", - сказал Черемин.

В свою очередь Иорданка Фандыкова отметила, что многие российские туристы посещают черноморское побережье Болгарии, однако в Софии их не очень много. "Я очень благодарна за предложение провести такую встречу в будущем году, и мы будем работать в этом направлении", - ответила мэр.