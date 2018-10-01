Семьи погибших при прорыве теплотрассы в Петербурге получат по 2 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Семьи двух молодых людей, погибших при прорыве теплотрассы во дворе дома на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге, получат страховые выплаты в размере 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании "Теплосеть Санкт-Петербурга".

"Каждая семья получит по два миллиона рублей компенсации", - сказали ТАСС в пресс-службе компании.

В сообщении уточняется, что у компании "Теплосеть Санкт-Петербурга" действует договор со "Страховым обществом газовой промышленности", заключенный в соответствии с требованиями федерального закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Законом предусмотрено, что в случае смерти каждого потерпевшего размеры страховых выплат составляют 2 млн рублей.

Прорыв трубы диаметром 300 мм с горячей водой произошел на Измайловском проспекте ночью 28 сентября. Под асфальт провалились две машины, кипяток хлынул в кафе, которое находилось в подвальном помещении. Двое молодых людей, находившихся в заведении, погибли.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, прокуратура Петербурга также начала свою проверку. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин после прорыва трубы с кипятком дал поручение дополнительно проанализировать результаты планово-профилактических ремонтов и готовность тепловых сетей к гидравлическим нагрузкам.