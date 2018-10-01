Более 40 проектов вошли в шорт-лист конкурса ОП "Мой проект - моей стране!"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ определила 42 проекта, которые вошли в шорт-лист номинантов на конкурс социальных проектов "Мой проект - моей стране!". Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ОП РФ.

Цель конкурса "Мой проект - моей стране!" - выявить и распространить лучшие примеры гражданской активности в России и поддержать авторов проектов. Победителей определят в таких номинациях, как "Социальная помощь", "Поддержка спорта и здорового образа жизни", "Наука и образование", "Народная дипломатия", "Гражданский долг", "Волонтерство, благотворительность", "Инфраструктура НКО" и других. В каждой из номинаций будет выбран победитель, который получит диплом лауреата и денежный приз в размере 200 тыс. рублей.

"Определены 42 проекта, претендующих на победу в конкурсе Общественной палаты "Мой проект - моей стране!". В шорт-лист вошли по три участника в каждой из 14 номинаций, набравшие наибольшее число голосов экспертов", - сказано в сообщении пресс-службы.

Как напомнили в пресс-службе, всего к рассмотрению жюри в начале сентября было принято 1310 заявок. Полный список авторов проектов, попавших в шорт-лист, размещен на официальном сайте конкурса: проектстране.рф.

Общественная палата РФ проводит конкурс "Мой проект - моей стране!" второй год подряд. Церемония награждения победителей пройдет 3 ноября на итоговом форуме "Сообщество" в Москве.