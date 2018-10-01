Более 300 жителей Ставрополья посетили урок "Школы грамотного потребителя"

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Более 300 жителей Ставрополья пришли на урок "Школы грамотного потребителя" узнать о способах экономии электроэнергии, сообщает в понедельник пресс-служба краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства.

"В рамках всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в 35 населенных пунктах на Ставрополье прошел урок по теме энергосбережения в быту. Занятия одновременно посетили более 300 жителей региона", - говорится в сообщении.

Приглашенные эксперты из ПАО "МРСК Северного Кавказа" "Ставропольэнерго", рассказали, как можно значительно снизить потребление электроэнергии без ущерба для качества жизни. Например, установив дома светорегуляторы (диммеры) и выбирая интенсивность освещения, можно на 30% уменьшить расход электричества. Бытовую технику лучше выбирать класса энергоэффективности не ниже "А", она потребляет до 50% меньше энергии, чем устаревшие образцы. Напрямую влияет на размер платы за электроснабжение и состояние проводки.

По данным органов местного самоуправления, больше всего этого тема заинтересовала жителей крупных городов края - Ставрополя, Пятигорска, Минеральных Вод и Георгиевска. Активный интерес проявили также жители Буденновского, Грачевского, Туркменского, Красногвардейского и Кочубеевского районов. Следующее занятие пройдет в конце октября, оно будет посвящено требованиям к содержанию общего имущества в многоквартирных домах. Федеральный проект "Школа грамотного потребителя" реализуется под эгидой Министерства строительства и ЖКХ РФ, НП "ЖКХ Контроль" и Фонда содействия реформированию ЖКХ. В его рамках организуются для населения лекции специалистов по всем вопросам экономии коммунальных ресурсов. В Ставропольском крае координатором проекта выступает министерство ЖКХ, материалы также размещены на сайте министерства. "Слушателями "Школы" могут стать все желающие, участие бесплатное", - сообщает пресс-служба.