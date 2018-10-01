Власти Москвы наградили выдающихся ветеранов в честь Дня пожилых людей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Москвы в понедельник наградили выдающихся ветеранов столицы в честь Дня пожилых людей, который отмечается 1 октября. На торжественном вечере чествовали москвичей по номинациям "Супружеская пара, прожившая в браке 50 лет и более", "Трудовая династия", "Гражданин активного долголетия", "Семейная пара, имеющая более 10 внуков" и других, передает корреспондент ТАСС.

День пожилых людей в России отмечается с 1992 года, после того как в 1990 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 1 октября Международным днем пожилых людей. По информации Минтруда России и Росстата, в 2017 году в РФ из 146,9 млн человек каждый четвертый - 37,3 млн человек - находился в возрасте старше трудоспособного.

"Правительство города делает все для того, чтобы жизнь ветеранов старшего поколения стала комфортной, более уютной. С 1 марта этого года в городе заработала программа мэра Москвы "Московское долголетие". Сегодня в нее вовлечено более 130 тыс. представителей старшего поколения нашего города, зарегистрировано пять мировых рекордов", - сказал на церемонии открытия праздника руководитель департамента труда социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.

В частности, речь идет о мировом рекорде по танцу "Зумба", когда его впервые в мире одновременно станцевали 1,7 тыс. москвичей старшего поколения, или о марафоне по скандинавской ходьбе, в котором приняли участие рекордные 2,5 тыс. человек.

Романтика железных дорог и крепкий союз

Победителями в номинации "Трудовая династия" стала семья Башкировых, которые не одно десятилетие посвятили "Российским железным дорогам".

Глава династии Владимир Федорович проработал машинистом в более 35 лет, его жена, Татьяна Дмитриевна, более 30 лет трудилась в этом же локомотивном депо. В декабре прошлого года чета Башкировых отметила 41 год совместной жизни, они вырастили двоих сыновей, которые пошли по стопам родителей - стали машинистами. Кроме того, в семье Башкировых и жены сыновей трудятся в сфере железных дорог.

В номинации "Супружеская пара, прожившая в браке 50 лет и более" победила семья Владимира и Валентины Дробака, воспитавшие восьмерых детей, которые подарили родителям 28 внуков.

Участники этой же номинации, Анатолий и Евгения Тягелевы, прожившие в браке более 63 лет, поделились секретами своего крепкого союза. Так, по словам ветеранов, основой долговечности их брака является умение прощать, внимательность друг к другу и забота.

"Часто бывает, что брак - это скороспелость, люди думают, что любят, а когда сойдутся, оказывается, что они совершенно разные. С моей супругой до заключения брака мы четыре года состояли в "конфетно-цветочных" отношениях. Потом мы сошлись, то есть мы уже были до того близки, что не могли жить друг без друга", - сказал глава семьи Тягелевых.

Перспективы "Московского долголетия"

Одна из номинаций праздничного вечера была посвящена программе мэра Москвы "Московское долголетие". Пилотный проект стартовал 1 марта 2018 года. Над его созданием работали известные общественники, профессионалы в своих областях и активисты, занимающиеся вопросами поддержки старшего поколения. Цель проекта - помочь пожилым поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации.

"Я участвую в программе с первого дня проекта. Я всю жизнь работал инженером, у меня трудовой стаж 52 года. На занятия танцами у меня не было ни времени, ни возможности, а эта программа ее предоставила, и я так увлекся бальными танцами, что все пришлось отложить, и сейчас очень много времени этому уделяю", - поделился с ТАСС участник программы "Московское долголетие" Николай Хлестов.

Он отметил, что ему очень нравится посещать занятия, но одного раза в неделю недостаточно. "Занятия проходят один раз в неделю по четвергам два часа, но этого мало. Хотелось бы, чтобы они проходили чаще", - выразил он свои пожелания.

По словам главы столичного департамента труда и соцзащиты населения, городские власти для развития этой программы черпают идеи от самих участников проекта. "Очень много предложений, в основном - это бассейны, экскурсии. Работает программа "Добрый автобус", она по решению мэра, будет расширена", - сказал ТАСС Петросян, уточнив, что количество таких автобусов увеличится до 10. Кроме того, по словам собеседника агентства, будет расширяться и танцевальный марафон "Танцуй, Москва" до масштабов всей страны и, в перспективе, Европы.

В рамках "Московского долголетия" пенсионерам предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях. С начала проекта по сегодняшней день в нем приняли участие более 130 тыс. человек. Наибольшее число участников (около 23%) - люди в возрасте 60 - 65 лет, около 8% - люди старше 80 лет. Наиболее популярными у граждан пожилого возраста являются курсы информационных технологий, английского языка, общая физическая подготовка, фитнес и танцы.