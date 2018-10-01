Охотникам в Карелии выдадут дополнительные квоты на отстрел медведей и продлят сезон охоты

"Неурожайный на дикорастущие ягоды год создал опасную для жителей Карелии ситуацию с появлением бурых медведей в населенных пунктах и на дачных участках. Для регулирования численности медведей принят ряд мер. В экстренных случаях на отстрел диких животных выезжают инспекторы. Сообщения от граждан круглосуточно принимают начальники отделов охотничьего хозяйства и лесная охрана", - написал Парфенчиков в социальной сети.

ТАСС, 1 октября. Правительство Карелии приняло особые меры в связи с появлением медведей в населенных пунктах и на дачных участках в регионе, охотникам выдадут дополнительные квоты на добычу этих животных и продлят сезон охоты. Об этом написал в понедельник на своей странице "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

По его данным, в карельский парламент направлены предложения по изменениям в действующем законодательстве, чтобы каждый охотник при наличии квоты смог получить не одно разрешение на добычу медведя, а два. Прорабатывается также распоряжение, которое предоставит право добывшим медведя охотникам получить разрешение на добычу кабана вне очереди. Также срок весенней охоты увеличен - с 15 апреля по 25 мая. Осенняя охота на бурого медведя продолжится до 30 ноября. Тех, кто не может освоить квоты на добычу медведя, призвали сдать эти разрешения, чтобы перераспределить их среди охотников, готовых добывать медведя.

Ранее сообщалось, что в Медвежьегорском и Калевальском районе Карелии отстрелили медведей, один из которых разрыл могилу на кладбище в поселке Лумбуши, а второй напал на человека в лесу. Такое поведение хищников специалисты минприроды региона объяснили тем, что жаркое и сухое лето привело к неурожаю ягоды в лесах, вынудив медведей выходить за едой в населенные пункты.