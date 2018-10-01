Студенты ВятГУ разработали карту доступности культурных объектов Кирова для инвалидов

КИРОВ, 1 октября. /ТАСС/. Студенты Вятского государственного университета презентовали туристическую карту доступности достопримечательностей и культурных объектов Кирова для инвалидов "Киров без барьеров", которую добавят на портал ГИС (Геоинформационная система). Об этом в понедельник сообщила ТАСС и.о. заведующей кафедры сервиса, туризма и торгового дела Вятского государственного университета Юлия Колесова.

"Студенты Вятского госуниверситета оценили доступность музеев, театров, кинотеатров, парков отдыха и туристско-экскурсионных объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья и создали карту доступности "Киров без барьеров". Эта информация передана для размещения в системе "ГИС-туризм", - сказала Колесова.

По ее словам, с помощью карты люди с ограниченными возможностями смогут понять, какие объекты культуры они смогут посетить, а какие пока для них недоступны. Студенты работали над проектом около года, проводили оценку объектов лично, осматривали их и заносили в базу информацию о том, имеется ли необходимая инфраструктура - пандусы, парковка для инвалидов, необходимые обозначения, указатели и прочее.

"Нужно учитывать, что многое зависит от того, какая именно инвалидность у человека. Для людей, которые передвигаются на колясках, в Кирове, конечно, много недоступных объектов, не везде есть пандусы", - отметила собеседница ТАСС.

Карта доступности создана в рамках проекта "Киров без барьеров: туризм, доступный для всех", который стартовал в регионе в июле 2018 года. Его разрабатывают ВятГУ совместно с областными министерством спорта и молодежной политики и Центром развития туризма. В рамках проекта проходят уроки по туризму, проводятся экскурсии для людей с ограниченными возможностями здоровья.