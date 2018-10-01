Вход в "Херсонес Таврический" в Севастополе с 1 октября стал платным

"С 1 октября вход стал платным. Но при этом для севастопольцев он по-прежнему бесплатный, для некоторых категорий граждан есть льготы", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы, плата вводится за вход на территорию заповедника, где расположены, в частности, руины античных зданий. Вход на экспозиции и сопровождение экскурсовода были платными и ранее. При этом помимо посетителей льготных категорий право бесплатно посетить музея-заповедник один раз в месяц имеют пенсионеры, подростки 16 - 18 лет (те, кто младше, входят в одну из льготных категорий) и учащиеся в учреждениях среднего профессионального и высшего образования.

Представитель учреждения добавила, что также в понедельник проходит первая вечерняя экскурсия по Херсонесу. Благодаря вечерней подсветке на ней можно увидеть Башню Зенона, городские ворота Херсонеса и Античный театр, предлагается посетить нижний храм Свято-Владимирского собора.

На сайте музея-заповедника отмечается, что программа включает не только рассказ об истории древнего города, но и мультимедийное шоу. Вечерние экскурсии будут проходить до 5 ноября.

Место, где расположен современный Севастополь, было заселено людьми 2,5 тыс. лет назад. Большая часть археологических находок, в том числе поднятых с морского дна, связана с историей Херсонеса, основанного в 424 - 421 гг. до н. э. как древнегреческая колония и просуществовавшего до конца ХIV века нашей эры. Заповедник "Херсонес Таврический" создан на месте одного из районов древнего города, на его территории находятся руины нескольких зданий, в том числе театра.