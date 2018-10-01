Премьера седьмого сезона шоу "Голос" состоится 12 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Седьмой сезон вокального проекта "Голос" - "Голос. Перезагрузка" выйдет в эфир 12 октября. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Первого канала.

"Проект начинается с этапа знаменитых "слепых" прослушиваний, до которых допущено полторы сотни вокалистов, успешно выдержавших кастинги, продолжавшиеся в Останкине в течении всего лета", - рассказали в пресс- службе.

Наставники "Голоса" - композитор Константин Меладзе, музыкант Сергей Шнуров, певица Ани Лорак и исполнитель Баста.

"Наставники в отличие от меня все люди опытные, а я тут первый раз. Никакой стратегии или плана у меня нет, кнопку нажимаю по наитию. Участнику нужно сделать что-то такое, чего я совсем не жду. Меня надо удивить", - привели в пресс-службе слова Шнурова.

В седьмом сезоне зрители также получат возможность проголосовать за "Лучшего наставника сезона".

О шоу

"Голос" - вокальный телепроект, представляющий российскую адаптацию оригинального формата The Voice. Выходит на Первом канале с 2012 года.

Победителем первого сезона конкурса стала Дина Гарипова, второго - Сергей Волчков, третьего - Александра Воробьева, четвертого - иеромонах Фотий, пятого - Дарья Антонюк.

Победителем шестого сезона, который завершился в декабре 2017 года, стал Селим Алахяров. Согласно правилам проекта, вокальный конкурс состоит из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, поединки, четвертьфинал, полуфинал и финал.