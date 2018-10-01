Школам в РФ порекомендуют включить сведения о ЗОЖ в образовательные программы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Примерные образовательные программы, которые определяют объем и содержание школьных уроков, будут включать раздел о формировании привычек, ассоциирующихся со здоровым образом жизни (ЗОЖ). Об этом говорится в опубликованных в понедельник Основных направлениях деятельности правительства РФ на период до 2024 года.

"В рамках федерального проекта "Современная школа" будут обновлены примерные образовательные программы с включением в их состав разделов, посвященных… формированию привычки здорового образа жизни в течение всей жизни", - отмечается в документе.

Основные направления определяют цели, основные задачи и приоритеты политики правительства в области научно- технологического и социально-экономического развития на среднесрочную перспективу. Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства 27 сентября 2018 года.