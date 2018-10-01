Лев Белоусов назначен врио декана исторического факультета МГУ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Заведующий кафедрой новой и новейшей истории Лев Белоусов назначен временно исполняющим обязанности декана исторического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ). Об этом сообщается в понедельник на сайте исторического факультета МГУ.

"Приказом ректора МГУ академика В. А. Садовничего с 28 сентября временно исполняющим обязанности декана исторического факультета назначен заведующий кафедрой новой и новейшей истории исторического факультета член-корреспондент Российской академии образования (РАО), доктор исторических наук, профессор Лев Сергеевич Белоусов", - говорится в сообщении.

Белоусов окончил исторический факультет МГУ в 1979 году. На историческом факультете университета начал работать с 1982 года.

Ранее сообщалось, что Иван Тучков, занимавший пост декана исторического факультета МГУ с 2015 года, скончался 22 сентября.