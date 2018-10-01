Эйфелеву башню окрасят в золотой цвет в память о Шарле Азнавуре

ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Мэр Парижа Анн Идальго отдала распоряжение дирекции Общества эксплуатации Эйфелевой башни осветить в понедельник эту парижскую достопримечательность в золотой цвет в память о скончавшемся певце Шарле Азнавуре. Об этом говорится заявлении мэра французской столицы.

"Вечером в понедельник Париж отдаст дань памяти Шарлю Азнавуру - на мосту Йена, ведущем к Эйфелевой башне, прозвучат самые прекрасные его песни, а его фотографии будут проецироваться на гигантский экран. Сама Эйфелева башня окрасится в золотой цвет", - сообщила мэр. Идальго при этом уточнила, что возможность использовать в ходе акции многочисленные фотографии Азнавура безвозмездно предоставлена его личным фотографом.

Мэр также сообщила, что предложила членам муниципального совета Парижа принять решение увековечить имя Азнавура на карте столицы - оно будет присвоено одной из улиц, площадей или скверов. Со своей стороны, ряд членов Сената и Национального собрания Франции выступили с инициативами провести общенациональную церемонию памяти великого шансонье. За это выступает и певица Мирей Матье.

Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни в ночь на понедельник в своем доме, распложенном у южных предгорий Альп. Певец был найден мертвым в ванной. Причины смерти пока не установлены.