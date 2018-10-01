В Ингушетии на 3,2% вырос уровень оплаты за потребленные энергоресурсы

МАГАС, 1 октября. /ТАСС/. Платежи за потребленную электроэнергию увеличились в Ингушетии на 3,2% по сравнению с показателями прошлого года. Также энергетикам удалось достичь устойчивой положительной динамики в ликвидации задолженностей за потребленный энергоресурс, говорится в сообщении пресс-службы главы республики Юнус-Бека Евкурова.

"Уровень оплаты потребителями электроэнергии в Республике Ингушетия по итогам восьми месяцев 2018 года составил 862 млн рублей, или 63%, что на 3,2% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении платежи увеличились на 124 млн рублей", - передает пресс-служба слова вице-премьера Магомеда Ужахова.

Как сообщается, ликвидировать задолженности и обеспечить стопроцентную оплату платежей удалось за счет оформления исковых заявлений для взыскания задолженности в судебном порядке, выявления фактов бездоговорного и безучетного потребления.

"В январе - августе текущего года в ходе рейдовых мероприятий специалисты "Ингушэнерго" составили 143 акта безучетного потребления на 58,8 млн рублей и 14 актов бездоговорного потребления на 2,4 млн рублей. За отчетный период в базу данных филиала занесено 1225 новых потребителей и закрыто 616 дублирующих лицевых счетов. Таким образом, в настоящее время база насчитывает свыше 33,5 тыс. номеров", - цитирует также пресс-служба Ужахова.

По информации компании "Ингушэнерго", за электричество лучше всего в республике платят именно жители горного района Ингушетии, тогда как в аутсайдерах остаются населенные пункты, входящие в центральный Назрановский район.