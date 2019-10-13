Покров Пресвятой Богородицы. Смысл, история и традиции

Считается, что праздник Покрова Пресвятой Богородицы пришел на Русь из Византии. Он отмечается каждый год 14 октября. Праздник Покров посвящен событиям, которые произошли не в годы жизни Божией Матери, поэтому он не входит в число 12 главных праздников церковного календаря. Однако этот день является одним из самых значимых для православного вероучения.
Смысл названия
Полное название праздника — Святой Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.
Точной даты и истории появления праздника нет. Большинство исследователей придерживаются мнения о том, что события произошли 1 октября (14 октября по новому стилю) 910 года.
В основе праздника — предание о явлении Богородицы в Константинополе. На окраине города стоял Влахернский храм, в котором находились святыни — риза (т.е. покров) и пояс Божией Матери. По легенде, в то время столица Византии находилась в окружении неприятельских войск. Люди собрались в храме на всенощную и молились о спасении. Среди них был и Андрей Юродивый. В четыре часа ночи во время всенощной произошло явление Пресвятой Богородицы, которая в окружении святых шла по воздуху. Рядом с Нею были пророк Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов. В одних источниках рассказывается о том, что Богородицу увидели все молящиеся, в других — что Ее видели только Андрей и его ученик Епифаний. Богородица начала молиться, затем подошла к храмовому престолу, сняла омофор (покров, покрывало), который покрывал Ее голову, и раскрыла его над людьми. Ее покров и стал знамением о защите христиан от неприятелей. Надежды вскоре оправдались: враги без всякого кровопролития отступили от города.
Исторические источники
Событие явления Богородицы описаны в житии Андрея Юродивого, годы жизни которого установлены лишь предположительно. До наших дней дошло более 110 греческих рукописей, где приводятся разные редакции жития, самая древняя из которых может относиться ко второй половине X века. Согласно житию, святой жил во времена императора Льва Великого (Мудрого). В версии, описанной в сборнике житий святых XVI века "Великие Четьи минеи", не указан ни день недели, ни число, сказано лишь, что видение произошло во время всенощного бдения во Влахернском храме. Епископ Димитрий Ростовский, живший в конце XVII века, описывал, что видение произошло в воскресенье.
Разные источники указывают разные данные о том, с кем вела войну Византийская империя в те годы. По одной из версий — с саранцами-мусульманами, по другой — с племенами русов или болгар.
Мнения расходятся и о происхождении праздника. Высказывались различные версии о месте его появления. По одной из них, он пришел из Византии, по другой — Покров имеет русское происхождение. Вопрос о месте его появления остается открытым.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы стал особо почитаем на Руси еще в домонгольский период. В русском церковном учительном сборнике «Пролог» XII века содержится упоминание об установлении его празднования, а юродивого Андрея традиция Русской церкви считает славянином, жившим в Константинополе. Празднику Покрова посвящены одни из самых известных русских храмов — церковь Покрова на Нерли, построенная в XII веке князем Андреем Боголюбским, и собор Покрова на Рву, более известный как собор Василия Блаженного.
Традиции праздника
В славянском календаре Покров означал завершение сельскохозяйственных работ и наступление зимы. Хозяйки начинали готовить жилище к зиме. В это время часто выпадал первый снег. С этим связана поговорка: "Покров кроет землю то листом, то снегом". Покров ассоциировался с платком, покрывающим голову невесты, поэтому считался "девичьим праздником". С Покрова Богородицы на Руси начиналась череда свадеб. Семьи, созданные в это время, считались самыми крепкими и счастливыми. Также на Покров составляли прогноз погоды на предстоящую зиму. По одной из примет, если в этот день дует северный или восточный ветер, зима будет холодной, а если южный — зима будет снежной и мягкой. Переменный ветер на Покров предвещал переменчивую зиму.
Как праздновать Покров?
На Покров хозяйки пекли блины. Но прежде, чем ставить блюдо на стол, обходили с тарелкой блинов весь дом и читали молитву Пресвятой Богородице. На 14 октября также пекли покровский каравай и угощали им родных и соседей. Остатки каравая сушили и убирали до начала Великого поста. Праздник принято было встречать весело, чтобы зима прошла незаметно и без сложностей.