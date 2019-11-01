У вас долги: что могут делать судебные приставы?

В отношении должников и граждан, которые не исполнили в положенный срок судебное постановление, приставы могут применить принудительные меры. Например, взыскать часть долга из зарплаты или списать необходимую сумму с банковских счетов. На погашение долга может быть изъято до 50% ежемесячного дохода или 70%, если речь идет о долгах по алиментам на детей, например. Должнику могут оставить ежемесячный прожиточный минимум на каждого члена семьи в отдельности. Кроме того, есть довольно длинный список неприкосновенных средств, которые забирать нельзя. В основном он касается лечения, выплат по потери кормильца, компенсаций работодателя за расходы в связи с работой и т.п.

Если у должника нет денег, то приставы могут конфисковать и продать его имущество в счет погашения долга. Но к этой мере прибегают не так часто, потому что распродать имущество получается не всегда быстро. Поэтому чаще сотрудники ФССП накладывают арест на имущество или активы. Если сумма задолженности менее 3 тыс. рублей, то арест имущества не производится.

Еще одной мерой принудительного исполнения судебных решений может быть перерегистрация собственности (недвижимости или ценных бумаг) на кредиторов.

Если сумма долга по исполнительному листу превышает 10 тыс. рублей или гражданин не исполнил неимущественное решение суда (например, не снес незаконную постройку), судебный пристав может временно ограничить его выезд за границу. Причем такая мера в отношении должника может быть применена не только по инициативе судебного пристава, но и кредитора. Если должник не хочет добровольно погашать свою задолженность, то приставы могут ограничить его в использовании водительских прав.