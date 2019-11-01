У вас долги: что могут делать судебные приставы?

В России 1 ноября отмечают День судебного пристава. Рассказываем, какие полномочия есть у приставов, как проверить, есть ли у вас задолженность, и быстро ее погасить.
Какие полномочия есть у судебных приставов?
В рамках исполнения решения суда приставы имеют право:
- запрашивать персональную информацию о человеке в госорганах;
- объявлять должника или его имущество в розыск;
- запрашивать информацию, в том числе финансовую, у работодателя должника;
- проводить осмотр занимаемого должником помещения;
- выдворять за пределы РФ иностранцев и лиц без гражданства;
- арестовывать и изымать имущество;
- взыскивать штраф.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) имеют право насильно доставлять в суд уклонистов не только по гражданским и уголовным делам, но и по административным.
Приставам также разрешается применять физическую силу и/или огнестрельное оружие, если все иные меры не дали нужного результата. Например, если при задержании должник пытается скрыться. При этом судебный пристав обязан предупредить о намерении использовать оружие или физическую силу, а в случае применения — оказать пострадавшим медицинскую помощь. Действия судебного пристава могут быть обжалованы в суде.
Что не могут делать приставы?
Несмотря на широкие полномочия, судебным приставам запрещается:
- предпринимать какие-либо действия без постановления суда;
- приходить к должнику в период с 22:00 до 6:00 в будние дни, а также в выходные дни, если нет угрозы жизни и здоровью граждан;
- описывать имущество должника без его присутствия;
- арестовывать или конфисковать имущество, не принадлежащее должнику;
- забирать в счет долга единственное жилье, кроме жилья по ипотеке, а также ордена и медали и другие наградные знаки;
- забирать продукты питания;
- арестовывать предметы, с помощью которых гражданин зарабатывает себе на жизнь (например, инструменты или автомашина, если их использование является единственным источником дохода, и т.п.).
Что грозит должникам?
В отношении должников и граждан, которые не исполнили в положенный срок судебное постановление, приставы могут применить принудительные меры. Например, взыскать часть долга из зарплаты или списать необходимую сумму с банковских счетов. На погашение долга может быть изъято до 50% ежемесячного дохода или 70%, если речь идет о долгах по алиментам на детей, например. Должнику могут оставить ежемесячный прожиточный минимум на каждого члена семьи в отдельности. Кроме того, есть довольно длинный список неприкосновенных средств, которые забирать нельзя. В основном он касается лечения, выплат по потери кормильца, компенсаций работодателя за расходы в связи с работой и т.п.
Если у должника нет денег, то приставы могут конфисковать и продать его имущество в счет погашения долга. Но к этой мере прибегают не так часто, потому что распродать имущество получается не всегда быстро. Поэтому чаще сотрудники ФССП накладывают арест на имущество или активы. Если сумма задолженности менее 3 тыс. рублей, то арест имущества не производится.
Еще одной мерой принудительного исполнения судебных решений может быть перерегистрация собственности (недвижимости или ценных бумаг) на кредиторов.
Если сумма долга по исполнительному листу превышает 10 тыс. рублей или гражданин не исполнил неимущественное решение суда (например, не снес незаконную постройку), судебный пристав может временно ограничить его выезд за границу. Причем такая мера в отношении должника может быть применена не только по инициативе судебного пристава, но и кредитора. Если должник не хочет добровольно погашать свою задолженность, то приставы могут ограничить его в использовании водительских прав.
Где узнать о своих долгах?
Узнать о имеющихся долгах можно в Федеральной службе судебных приставов. Адрес и телефон пристава-исполнителя, по которому с ним можно связаться, всегда указаны в письме о задолженности.
Также информацию можно проверить в "Банке данных исполнительных производств" на сайте ФССП. Там необходимо ввести свои имя и фамилию и выбрать территориальный орган своего региона. Узнать о долгах можно и в личном кабинете на сайте Госуслуги.
Как их погасить?
Оплатить долг можно с помощью:
- оплаты онлайн (виртуальные кошельки, Robokassa, платежная система "Оплатагосуслуг.рф");
- мобильного приложения ФССП или на сайте службы;
- через терминалы и банкоматы (необходимо знать номер исполнительного производства; уточнить его можно на сайте ФССП);
- квитанции.
Помните, что при выборе любого способа оплаты стоит учитывать, что задолженность может быть погашена не сразу, а в течение нескольких дней. Так что если вы, например, собрались за границу, ФССП рекомендует заранее проверять наличие (отсутствие) задолженности и оплачивать ее, не дожидаясь дня вылета.