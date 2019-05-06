Мессенджеры обязали проверять наши номера телефонов. Зачем нужны новые правила

Постановление правительства РФ об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей своих ресурсов по номеру телефона вступило в силу 5 мая 2019 года. ТАСС — о том, как новые нормы коснутся всех пользователей.
Что именно меняется?
Владельцы мессенджеров будут проверять через операторов связи, зарегистрирован ли на вас номер телефона, с которого вы пользуетесь мессенджером.
Эта проверка будет проводиться согласно постановлению в течение 20 минут.
Конкретнее: сейчас вы можете пользоваться любыми сервисами с помощью сим-карты, зарегистрированной, например, на вашего родственника. Когда правила вступят в силу — вам откажут в доступе к мессенджеру, если данные не совпадут с теми, которые есть в базе оператора. Пока, правда, непонятно, как именно операторы связи будут "ловить" тех, кто использует номер другого человека и впервые регистрируется в мессенджере, оставляя данные владельца сим-карты.
Планируется, что операторы будут хранить и обновлять сведения о том, какие приложения использует пользователь, уникальный код его идентификации, присвоенный мессенджером. А также операторы должны будут уведомлять владельцев мессенджеров о расторжении договора с абонентом.
Зачем это нужно?
У пользователей будет меньше анонимности. Новый закон поможет "созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом", объяснил "Известиям" Александр Жаров, глава Роскомнадзора.
"Мессенджер — это зона приватного общения, где тем не менее вас могут найти незнакомые люди и вступить с вами в диалог, — говорит он. — В ходе такого общения для каждого из нас важно понимать, кто на самом деле общается с нами "на другом конце линии". В условиях, когда мессенджеры доступны для анонимной регистрации абонентов, они становятся благоприятной коммуникационной средой для различных неприятных и небезопасных явлений — назойливых рекламных рассылок, массового распространения недостоверной информации, разного рода мошенничества".
Все мессенджеры определяют пользователей по номеру телефона?
Нет, не все мессенджеры идентифицируют по номеру, хотя к ним относится подавляющее большинство популярных сервисов.
"Новый закон — логичное продолжение инициатив, которые активно обсуждались около четырех-пяти лет назад. Тогда предлагали ввести идентификацию пользователей социальных сетей по паспорту", — объясняет ТАСС Андрей Воробьев, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ.
Он добавляет, что наибольшей популярностью в России пользуются мессенджеры, встроенные в соцсети: "А значит, идентификация коснется в первую очередь сервисов, зарегистрированных в социальных сетях".
А если я пользуюсь зарубежным мессенджером?
"Новый закон направлен в первую очередь на зарубежные мессенджеры — WhatsApp, Telegram и Facebook, которые игнорируют требования российского законодательства", — считает Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики "Цифровые платформы".
Например, Facebook, вопреки вступившим в силу нормам, не хранит персональные данные российских пользователей на серверах, расположенных в России. Эксперты сомневаются, что владельцы зарубежных мессенджеров начнут исполнять новые требования.
При этом за невыполнение правил им грозит административная ответственность.
А не будет ли теперь регистрация в новых мессенджерах долгой и сложной?
Нет, пользователи не заметят изменений в этом направлении.
"Постановление вводит в легальное русло уже существующие фактические отношения, когда пользователи мессенджеров проходят идентификацию по номеру телефона". В компании заверили, что со вступлением в силу новых правил "для пользователей ничего не изменится", сообщили ТАСС в пресс-службе "Мегафона".