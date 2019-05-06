Мессенджеры обязали проверять наши номера телефонов. Зачем нужны новые правила

Владельцы мессенджеров будут проверять через операторов связи, зарегистрирован ли на вас номер телефона, с которого вы пользуетесь мессенджером.

Эта проверка будет проводиться согласно постановлению в течение 20 минут.

Конкретнее: сейчас вы можете пользоваться любыми сервисами с помощью сим-карты, зарегистрированной, например, на вашего родственника. Когда правила вступят в силу — вам откажут в доступе к мессенджеру, если данные не совпадут с теми, которые есть в базе оператора. Пока, правда, непонятно, как именно операторы связи будут "ловить" тех, кто использует номер другого человека и впервые регистрируется в мессенджере, оставляя данные владельца сим-карты.

Планируется, что операторы будут хранить и обновлять сведения о том, какие приложения использует пользователь, уникальный код его идентификации, присвоенный мессенджером. А также операторы должны будут уведомлять владельцев мессенджеров о расторжении договора с абонентом.