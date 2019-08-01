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Купить авиабилеты за месяц или год? На вторник или среду? Как хорошо продумать путешествие

© Сергей Бобылев/ТАСС
Правила и тревел-хаки, которые помогут вам сэкономить треть бюджета на билетах, гостинице и развлечениях в поездке

Инструкция для тех, кто собирается в отпуск в августе или в бархатном сезоне в сентябре, а может, уже планирует новогодние каникулы. Что нужно предусмотреть и какие приложения в смартфоне спасут от неловких ситуаций и лишних трат — рассказывают представители турсервисов и опытные путешественники.

С чего начать готовиться к поездке? И когда?

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Все можно успеть и за пару недель, но если хотите купить билеты и забронировать отель по низкой цене, начинайте продумывать поездку за 6–12 месяцев.

Первый шаг — определите, куда вы хотите поехать, и спланируйте все детали. Узнайте, сколько стоят билеты, отели, какая валюта принимается к оплате и ее курс по отношению к рублю, какие документы нужны для посещения страны, в какой сезон туда отправиться, каким транспортом передвигаться.

Второй шаг — выбор дат поездки. Третий — начало поиска конкретных вариантов, например авиабилетов. У многих агрегаторов (как Aviasales, Skyscanner, Momondo.ru и др.) есть чат-боты в мессенджерах, которые позволяют отслеживать цены. Вы подписываетесь на город или страну, выбираете примерные даты и знакомитесь с предложениями.

За сколько месяцев надо покупать билеты? И когда бронировать номер в гостинице?

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"Продажа авиабилетов открывается примерно за 11 месяцев. Покупать так рано стоит, если вы планируете поездку на праздничные даты, — объясняет Сергей Степкин, сотрудник проекта "Совесть" и путешественник, посетивший 47 стран. — Или же если в запланированные даты там, куда вы отправляетесь, проходят крупные события и фестивали. Если этого нет — ранняя покупка не гарантирует, что цена будет низкой".

"Согласно ежегодному исследованию Мomondo.ru, приступать к бронированию перелетов из России лучше за 53 дня до предполагаемой даты вылета, это позволяет сэкономить до трети (32%) бюджета на дорогу", — добавляет Ирина Рябовол, представитель сервиса. За 15 дней до вылета средний ценник на рейсы достигает максимума. 

Бронировать билеты стоит на этапе составления маршрута поездки: "Booking.com есть почти везде, и большинство предложений можно отменить без штрафов за день до поездки", — уточняет Степкин.

Сэкономить на авиабилетах помогут распродажи, которые регулярно устраивают агрегаторы и авиакомпании. Если ищете самые низкие цены — выбирайте рейсы во вторник, среду, а не в пятницу. Впрочем, согласно последнему исследованию Мomondo.ru, самый выгодный день для вылетов по всему миру — воскресенье.

"Обратите внимание на сервисы Fly&Bus. В пакет входит перелет до непопулярного аэропорта и билет на автобус до крупного города, — говорит Стелла Халикова-Брундукова, организатор базы отказных туров "ТурСток". — И еще можно сэкономить на отеле с помощью ресурса Roomer Travel, который размещает у себя невозвратные брони с Booking.com с дисконтом около 50%. Правда, чтобы нашелся отель под ваши билеты, нужно большое везение".

Сколько времени займет получение загранпаспорта и визы?

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Загранпаспорт нового образца делается в течение месяца. Подать заявку и оплатить госпошлину можно в МФЦ, УМВД или через сайт "Госуслуги".

Подать заявку на "Госуслугах" выгоднее, стоимость оформления документа составит 3,5 тыс. рублей, а не 5 тыс. рублей.

Получить Шенгенскую визу, например, можно за семь дней до поездки, если она вам нужна. Кстати, посмотреть список безвизовых стран для россиян можно здесь.

Какие еще документы могут потребоваться?

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Медицинская туристическая страховка.

Для получения Шенгенской визы и некоторых национальных виз она обязательна. Если вы летите в безвизовую страну — расширенная страховка рекомендована, потому что простая медпомощь за рубежом может стоить дорого.

Если вы собираетесь кататься на лыжах в горах или учиться кайтсерфингу, нужна страховка с указанием вида спорта. Узнайте заранее, какие компании страхуют определенные экстремальные занятия.

“И нужно знать, что если наступил страховой случай, а вы в алкогольном опьянении, ни одна страховая компания не покроет ваши расходы”, — уточняет Стелла Халикова-Брундукова. Туристическую медстраховку можно оформить онлайн на сайте компании.

А если я еду с ребенком? Какие документы ему нужны?

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Минимум — свидетельство о рождении. Максимум — виза, загранпаспорт, согласие от родителей.

Если вы летите на отдых со своим ребенком в безвизовую страну, ему нужно только свидетельство о рождении и загранпаспорт. Для страны с визовым режимом для россиян — нужна виза, как и взрослому. Детям до шести лет виза оформляется бесплатно.

Есть популярный миф: если ребенок едет в путешествие, например, только с мамой, то ему нужно нотариально заверенное согласие от отца. Нет, нужно, только если ранее один родитель запретил, написав заявление в УФМС, вывозить из страны ребенка без своего согласия. 

А вот если вы собираетесь ехать с племянником, внуком — согласие от родителей обязательно. Почитать подробно о том, как путешествовать с ребенком, можно здесь.

Где лучше менять рубли на местную валюту? Сколько денег держать на карте, а сколько — в кошельке?

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Менять наличные лучше в своей стране. Если не успели — узнайте, как выгоднее менять деньги в конкретном городе: через банки или стационарные обменники. Однозначно невыгодно менять в аэропорту и у частных лиц.

Еще нужна мультивалютная карта. Возможно, ваша банковская карта позволяет переводить рубли в другие валюты и вы можете "включить" эту опцию за пару секунд. А возможно, придется открывать новый счет.

"Вы приходите в банк и говорите, что хотите конвертировать рубли в валюту, например, Вьетнама. Допустим, вам говорят, что валютный счет нужно открывать отдельно. После открытия вы переводите на него рубли, а банк их конвертирует по внутреннему или официальному курсу во вьетнамские донги, — рассказывает Роман Блинов, руководитель аналитического департамента компании "Международный финансовый центр". — При заказе карты узнайте, какие валюты вы можете к ней привязать, какой неснижаемый остаток на карте, лимит снятия наличных. А также стоимость транзакций и обслуживания карты".

"Еще нужно выяснить лимиты на ввоз валюты в страну, у какой валюты наиболее выгодный курс обмена и ситуацию с банкоматами и комиссиями в них, — добавляет Сергей Степкин. — На основании этого и вашего бюджета планируйте валютную корзину. У меня есть неприкосновенный запас: 1,5 тыс. рублей, $100, 100 евро — эти деньги я не трачу в поездке, если не случится чего-то экстраординарного. Они позволят мне добраться до аэропорта для вылета и домой из аэропорта".

Если в стране хорошо с банкоматами и оплатой по безналу, то большая часть денег должна лежать на карте. Нужно иметь наличные на оплату сувениров и товаров в отеле.

"В остальных странах я планирую так: 30% — на карте, 60% — евро или доллары в зависимости от того, что выгоднее, 10% — вторая валюта. Часть денег обязательно должна быть в мелких купюрах", — уточняет Степкин.

Нужно ли менять мобильный тариф?

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Узнайте, сколько стоят услуги в роуминге по вашему тарифу, — советует Сергей Степкин. — Цены в некоторых странах такие, что лучшее решение — купить сим-карту на месте. Или же если цены вашего оператора в роуминге вас не устраивают или вы едете ненадолго, посмотрите, что есть на рынке. Интересные предложения по роумингу в Европе есть у "Сбермобайла" и "Тинькофф Мобайла". Также можно купить так называемую международную туристическую карту.

Если мобильный оператор предлагает приложение для звонков через интернет, поставьте его и подключите необходимые услуги. Это поможет вам быть на связи при наличии интернета.

Плохо знаю английский язык. Мне нужен интенсивный курс? Сколько занятий? А может быть, просто скачать переводчик?

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"Я бы не рассчитывал потратить меньше чем 30 часов, чтобы был видимый результат, — считает Сергей Степкин. — Этого достаточно, чтобы охватить важные темы для разговора в поездке. Поставьте переводчик Google или "Яндекс" — оба приложения переводят тексты с фотографий. Если будет интернет, программы помогут поговорить с собеседником.

И перед тем, как идти на курсы английского, убедитесь, что они действительно пригодятся.

"В некоторых местах, например в Турции, Египте, большинстве стран СНГ, проще объясняться на русском. Для поездки в Италию, Францию, Испанию лучше выучить несколько дежурных фраз на местном языке, английский там не в чести. В суперинтенсиве нет необходимости — достаточно вдумчиво посмотреть несколько обучающих видео. Во многих странах Азии главный помощник — язык жестов. Английского на невысоком уровне достаточно и специально его "доучивать" не нужно", — говорит Ирина Рябовол.

Какие приложения мне еще понадобятся?

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Карты с возможностью офлайн-просмотра. Эксперты советуют Maps.me и Google.maps. Скачайте приложения до поездки. Еще вам нужны приложения для бронирования жилья: Booking.com и Airbnb. TripAdvisor — с ним проще понять, что посмотреть в округе и где поесть. 

И еще загрузите на "облако" ("Яндекс.Диск" или Dropbox) сканы документов (паспорт, права, российский паспорт) и все данные по поездке — брони отелей, билеты, маршрут.

Хочу пользоваться каршерингом или брать машину на прокат за границей. Как получить международные права?

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"Если страна является участником Венской конвенции 1968 года, достаточно российских прав, при условии, что они выданы после 2011 года, — говорит Сергей Степкин. — Права международного образца нужны в странах — участницах Женевской конвенции 1949 года. Международное водительское удостоверение без российского недействительно, поэтому брать нужно оба. Ситуацию по остальным странам нужно выяснять индивидуально. Самый простой способ получения международного удостоверения — через "Госуслуги". Еще и сэкономите 30% на пошлине".

"Аренда машины вне стран Европы — дело рискованное, владельцы компаний, бывает, жульничают, и забрать залог сложно, — добавляет Стелла Халикова-Брундукова. — Нужно внимательно осматривать машину и стараться избегать мелких сервисов в пользу крупных — Avis, Sixt".

Как сэкономить на экскурсиях и развлечениях?

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Можно скачать приложения купонных сервисов, таких как Groupon, и покупать развлечения с большими скидками. 

"Из экскурсионных тревел-хаков советую сайт "15:15", — говорит Стелла Халикова-Брундукова. — Каждый день в 15:15 в каждом крупном городе собирается пешеходная экскурсионная русскоязычная мини-группа. Стоит это 15–20 евро в зависимости от страны. И это выгодно".

Еще в некоторых городах продаются абонементы на посещения основных достопримечательностей.

Что надо выяснить о стране, в которую я собираюсь поехать?

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"Часовой пояс страны или города, как добраться до отеля, как вернуться в аэропорт, погоду на месте, какие районы не стоит посещать, есть ли Uber или аналог, сколько стоит такси и общественный транспорт", — говорит Сергей Степкин.

Узнайте, какие необычные запреты действуют в стране. Например, в Таиланде нельзя курить вейп и электронные сигареты. 

"Многие мусульманские страны предъявляют требования к внешнему виду людей — и своих граждан, и туристов, — продолжает Елена Недбайлова, тревел-блогер. — Чтобы купить закрытую одежду, нужно еще без проблем добраться до магазина. Возьмите что-нибудь максимально закрытое. Если планируете шопинг, определитесь, что стоит везти из этой страны, и посмотрите в своем городе цены на аналогичные вещи. Иначе привезете из Турции мутоновую шубу, купленную в три раза дороже, чем в российских магазинах".

Знайте, что совмещая отдых с шопингом, вы можете вернуть часть денег, потраченных на товары за границей. Почитать, как это сделать, можно здесь.

Анастасия Степанова

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