Купить авиабилеты за месяц или год? На вторник или среду? Как хорошо продумать путешествие

"Продажа авиабилетов открывается примерно за 11 месяцев. Покупать так рано стоит, если вы планируете поездку на праздничные даты, — объясняет Сергей Степкин, сотрудник проекта "Совесть" и путешественник, посетивший 47 стран. — Или же если в запланированные даты там, куда вы отправляетесь, проходят крупные события и фестивали. Если этого нет — ранняя покупка не гарантирует, что цена будет низкой".

"Согласно ежегодному исследованию Мomondo.ru, приступать к бронированию перелетов из России лучше за 53 дня до предполагаемой даты вылета, это позволяет сэкономить до трети (32%) бюджета на дорогу", — добавляет Ирина Рябовол, представитель сервиса. За 15 дней до вылета средний ценник на рейсы достигает максимума.

Бронировать билеты стоит на этапе составления маршрута поездки: "Booking.com есть почти везде, и большинство предложений можно отменить без штрафов за день до поездки", — уточняет Степкин.

Сэкономить на авиабилетах помогут распродажи, которые регулярно устраивают агрегаторы и авиакомпании. Если ищете самые низкие цены — выбирайте рейсы во вторник, среду, а не в пятницу. Впрочем, согласно последнему исследованию Мomondo.ru, самый выгодный день для вылетов по всему миру — воскресенье.

"Обратите внимание на сервисы Fly&Bus. В пакет входит перелет до непопулярного аэропорта и билет на автобус до крупного города, — говорит Стелла Халикова-Брундукова, организатор базы отказных туров "ТурСток". — И еще можно сэкономить на отеле с помощью ресурса Roomer Travel, который размещает у себя невозвратные брони с Booking.com с дисконтом около 50%. Правда, чтобы нашелся отель под ваши билеты, нужно большое везение".