Купить авиабилеты за месяц или год? На вторник или среду? Как хорошо продумать путешествие

Инструкция для тех, кто собирается в отпуск в августе или в бархатном сезоне в сентябре, а может, уже планирует новогодние каникулы. Что нужно предусмотреть и какие приложения в смартфоне спасут от неловких ситуаций и лишних трат — рассказывают представители турсервисов и опытные путешественники.
С чего начать готовиться к поездке? И когда?
Все можно успеть и за пару недель, но если хотите купить билеты и забронировать отель по низкой цене, начинайте продумывать поездку за 6–12 месяцев.
Первый шаг — определите, куда вы хотите поехать, и спланируйте все детали. Узнайте, сколько стоят билеты, отели, какая валюта принимается к оплате и ее курс по отношению к рублю, какие документы нужны для посещения страны, в какой сезон туда отправиться, каким транспортом передвигаться.
Второй шаг — выбор дат поездки. Третий — начало поиска конкретных вариантов, например авиабилетов. У многих агрегаторов (как Aviasales, Skyscanner, Momondo.ru и др.) есть чат-боты в мессенджерах, которые позволяют отслеживать цены. Вы подписываетесь на город или страну, выбираете примерные даты и знакомитесь с предложениями.
За сколько месяцев надо покупать билеты? И когда бронировать номер в гостинице?
"Продажа авиабилетов открывается примерно за 11 месяцев. Покупать так рано стоит, если вы планируете поездку на праздничные даты, — объясняет Сергей Степкин, сотрудник проекта "Совесть" и путешественник, посетивший 47 стран. — Или же если в запланированные даты там, куда вы отправляетесь, проходят крупные события и фестивали. Если этого нет — ранняя покупка не гарантирует, что цена будет низкой".
"Согласно ежегодному исследованию Мomondo.ru, приступать к бронированию перелетов из России лучше за 53 дня до предполагаемой даты вылета, это позволяет сэкономить до трети (32%) бюджета на дорогу", — добавляет Ирина Рябовол, представитель сервиса. За 15 дней до вылета средний ценник на рейсы достигает максимума.
Бронировать билеты стоит на этапе составления маршрута поездки: "Booking.com есть почти везде, и большинство предложений можно отменить без штрафов за день до поездки", — уточняет Степкин.
Сэкономить на авиабилетах помогут распродажи, которые регулярно устраивают агрегаторы и авиакомпании. Если ищете самые низкие цены — выбирайте рейсы во вторник, среду, а не в пятницу. Впрочем, согласно последнему исследованию Мomondo.ru, самый выгодный день для вылетов по всему миру — воскресенье.
"Обратите внимание на сервисы Fly&Bus. В пакет входит перелет до непопулярного аэропорта и билет на автобус до крупного города, — говорит Стелла Халикова-Брундукова, организатор базы отказных туров "ТурСток". — И еще можно сэкономить на отеле с помощью ресурса Roomer Travel, который размещает у себя невозвратные брони с Booking.com с дисконтом около 50%. Правда, чтобы нашелся отель под ваши билеты, нужно большое везение".
Сколько времени займет получение загранпаспорта и визы?
Загранпаспорт нового образца делается в течение месяца. Подать заявку и оплатить госпошлину можно в МФЦ, УМВД или через сайт "Госуслуги".
Подать заявку на "Госуслугах" выгоднее, стоимость оформления документа составит 3,5 тыс. рублей, а не 5 тыс. рублей.
Получить Шенгенскую визу, например, можно за семь дней до поездки, если она вам нужна. Кстати, посмотреть список безвизовых стран для россиян можно здесь.
Какие еще документы могут потребоваться?
Медицинская туристическая страховка.
Для получения Шенгенской визы и некоторых национальных виз она обязательна. Если вы летите в безвизовую страну — расширенная страховка рекомендована, потому что простая медпомощь за рубежом может стоить дорого.
Если вы собираетесь кататься на лыжах в горах или учиться кайтсерфингу, нужна страховка с указанием вида спорта. Узнайте заранее, какие компании страхуют определенные экстремальные занятия.
“И нужно знать, что если наступил страховой случай, а вы в алкогольном опьянении, ни одна страховая компания не покроет ваши расходы”, — уточняет Стелла Халикова-Брундукова. Туристическую медстраховку можно оформить онлайн на сайте компании.
А если я еду с ребенком? Какие документы ему нужны?
Минимум — свидетельство о рождении. Максимум — виза, загранпаспорт, согласие от родителей.
Если вы летите на отдых со своим ребенком в безвизовую страну, ему нужно только свидетельство о рождении и загранпаспорт. Для страны с визовым режимом для россиян — нужна виза, как и взрослому. Детям до шести лет виза оформляется бесплатно.
Есть популярный миф: если ребенок едет в путешествие, например, только с мамой, то ему нужно нотариально заверенное согласие от отца. Нет, нужно, только если ранее один родитель запретил, написав заявление в УФМС, вывозить из страны ребенка без своего согласия.
А вот если вы собираетесь ехать с племянником, внуком — согласие от родителей обязательно. Почитать подробно о том, как путешествовать с ребенком, можно здесь.
Где лучше менять рубли на местную валюту? Сколько денег держать на карте, а сколько — в кошельке?
Менять наличные лучше в своей стране. Если не успели — узнайте, как выгоднее менять деньги в конкретном городе: через банки или стационарные обменники. Однозначно невыгодно менять в аэропорту и у частных лиц.
Еще нужна мультивалютная карта. Возможно, ваша банковская карта позволяет переводить рубли в другие валюты и вы можете "включить" эту опцию за пару секунд. А возможно, придется открывать новый счет.
"Вы приходите в банк и говорите, что хотите конвертировать рубли в валюту, например, Вьетнама. Допустим, вам говорят, что валютный счет нужно открывать отдельно. После открытия вы переводите на него рубли, а банк их конвертирует по внутреннему или официальному курсу во вьетнамские донги, — рассказывает Роман Блинов, руководитель аналитического департамента компании "Международный финансовый центр". — При заказе карты узнайте, какие валюты вы можете к ней привязать, какой неснижаемый остаток на карте, лимит снятия наличных. А также стоимость транзакций и обслуживания карты".
"Еще нужно выяснить лимиты на ввоз валюты в страну, у какой валюты наиболее выгодный курс обмена и ситуацию с банкоматами и комиссиями в них, — добавляет Сергей Степкин. — На основании этого и вашего бюджета планируйте валютную корзину. У меня есть неприкосновенный запас: 1,5 тыс. рублей, $100, 100 евро — эти деньги я не трачу в поездке, если не случится чего-то экстраординарного. Они позволят мне добраться до аэропорта для вылета и домой из аэропорта".
Если в стране хорошо с банкоматами и оплатой по безналу, то большая часть денег должна лежать на карте. Нужно иметь наличные на оплату сувениров и товаров в отеле.
"В остальных странах я планирую так: 30% — на карте, 60% — евро или доллары в зависимости от того, что выгоднее, 10% — вторая валюта. Часть денег обязательно должна быть в мелких купюрах", — уточняет Степкин.
Нужно ли менять мобильный тариф?
Узнайте, сколько стоят услуги в роуминге по вашему тарифу, — советует Сергей Степкин. — Цены в некоторых странах такие, что лучшее решение — купить сим-карту на месте. Или же если цены вашего оператора в роуминге вас не устраивают или вы едете ненадолго, посмотрите, что есть на рынке. Интересные предложения по роумингу в Европе есть у "Сбермобайла" и "Тинькофф Мобайла". Также можно купить так называемую международную туристическую карту.
Если мобильный оператор предлагает приложение для звонков через интернет, поставьте его и подключите необходимые услуги. Это поможет вам быть на связи при наличии интернета.
Плохо знаю английский язык. Мне нужен интенсивный курс? Сколько занятий? А может быть, просто скачать переводчик?
"Я бы не рассчитывал потратить меньше чем 30 часов, чтобы был видимый результат, — считает Сергей Степкин. — Этого достаточно, чтобы охватить важные темы для разговора в поездке. Поставьте переводчик Google или "Яндекс" — оба приложения переводят тексты с фотографий. Если будет интернет, программы помогут поговорить с собеседником.
И перед тем, как идти на курсы английского, убедитесь, что они действительно пригодятся.
"В некоторых местах, например в Турции, Египте, большинстве стран СНГ, проще объясняться на русском. Для поездки в Италию, Францию, Испанию лучше выучить несколько дежурных фраз на местном языке, английский там не в чести. В суперинтенсиве нет необходимости — достаточно вдумчиво посмотреть несколько обучающих видео. Во многих странах Азии главный помощник — язык жестов. Английского на невысоком уровне достаточно и специально его "доучивать" не нужно", — говорит Ирина Рябовол.
Какие приложения мне еще понадобятся?
Карты с возможностью офлайн-просмотра. Эксперты советуют Maps.me и Google.maps. Скачайте приложения до поездки. Еще вам нужны приложения для бронирования жилья: Booking.com и Airbnb. TripAdvisor — с ним проще понять, что посмотреть в округе и где поесть.
И еще загрузите на "облако" ("Яндекс.Диск" или Dropbox) сканы документов (паспорт, права, российский паспорт) и все данные по поездке — брони отелей, билеты, маршрут.
Хочу пользоваться каршерингом или брать машину на прокат за границей. Как получить международные права?
"Если страна является участником Венской конвенции 1968 года, достаточно российских прав, при условии, что они выданы после 2011 года, — говорит Сергей Степкин. — Права международного образца нужны в странах — участницах Женевской конвенции 1949 года. Международное водительское удостоверение без российского недействительно, поэтому брать нужно оба. Ситуацию по остальным странам нужно выяснять индивидуально. Самый простой способ получения международного удостоверения — через "Госуслуги". Еще и сэкономите 30% на пошлине".
"Аренда машины вне стран Европы — дело рискованное, владельцы компаний, бывает, жульничают, и забрать залог сложно, — добавляет Стелла Халикова-Брундукова. — Нужно внимательно осматривать машину и стараться избегать мелких сервисов в пользу крупных — Avis, Sixt".
Как сэкономить на экскурсиях и развлечениях?
Можно скачать приложения купонных сервисов, таких как Groupon, и покупать развлечения с большими скидками.
"Из экскурсионных тревел-хаков советую сайт "15:15", — говорит Стелла Халикова-Брундукова. — Каждый день в 15:15 в каждом крупном городе собирается пешеходная экскурсионная русскоязычная мини-группа. Стоит это 15–20 евро в зависимости от страны. И это выгодно".
Еще в некоторых городах продаются абонементы на посещения основных достопримечательностей.
Что надо выяснить о стране, в которую я собираюсь поехать?
"Часовой пояс страны или города, как добраться до отеля, как вернуться в аэропорт, погоду на месте, какие районы не стоит посещать, есть ли Uber или аналог, сколько стоит такси и общественный транспорт", — говорит Сергей Степкин.
Узнайте, какие необычные запреты действуют в стране. Например, в Таиланде нельзя курить вейп и электронные сигареты.
"Многие мусульманские страны предъявляют требования к внешнему виду людей — и своих граждан, и туристов, — продолжает Елена Недбайлова, тревел-блогер. — Чтобы купить закрытую одежду, нужно еще без проблем добраться до магазина. Возьмите что-нибудь максимально закрытое. Если планируете шопинг, определитесь, что стоит везти из этой страны, и посмотрите в своем городе цены на аналогичные вещи. Иначе привезете из Турции мутоновую шубу, купленную в три раза дороже, чем в российских магазинах".
Знайте, что совмещая отдых с шопингом, вы можете вернуть часть денег, потраченных на товары за границей. Почитать, как это сделать, можно здесь.
Анастасия Степанова