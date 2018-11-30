Дети с ограниченными возможностями выступили со звездами на концерте в Казани

КАЗАНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Лауреаты гран-при фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья "Добрая волна" в Татарстане выступили на одной сцене с российскими певцами - Филиппом Киркоровым, Юлианной Карауловой и Сергеем Лазаревым. Концерт прошел в культурно-развлекательном комплексе "Пирамида" в Казани.

"Само название говорит о том, что такое "Добрая волна". [Мероприятие охватило] огромное количество городов, населенных пунктов, [прошли] зональные конкурсы и финал в Казани. Это огромный шанс для детей показать, проявить себя. Я благодарен всем, кто поддерживает этих детей", - сказал на концерте президент Татарстана Рустам Минниханов.

Вырученные от продажи билетов на гала-концерт "Добрая волна" будут направлены на лечение одного из участников - Тимура Фазлиева из Татарстана. Ребенок нуждается в операции на тазобедренные суставы. Ее стоимость оценивается в 3,7 млн рублей.

Гран-при фестиваля по его итогам получили 10 детей, среди них - 12-летний Вячеслав Проскурин из Новосибирской области, исполнивший композицию собственного сочинения, которую посвятил фестивалю.

"Любовь к музыке у меня с раннего детства. Мы с папой пели в караоке и мне это очень понравилось. Сначала мне купили детский синтезатор, слабенький. Я начал заниматься на нем, писать музыку. Теперь я занимаюсь музыкой профессионально. Я бы хотел стать хорошим артистом", - рассказал Проскурин.

Российские исполнители наградили детей и исполнили свои композиции. Все обладатели гран-при получили денежные призы и подарки. Проскурин получил из рук певицы Дины Гариповой видеокамеру и телефон для слепых (гаджет, работающий при помощи голосовых команд).

Фестиваль "Добрая волна" проводится при поддержке правительства Татарстана и Фонда содействия развитию благотворительности "Добрая Казань". Он является площадкой для совместного творчества всех детей, вне зависимости от ограничений их физического здоровья, в фестивале участвуют воспитанники детских домов, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями.