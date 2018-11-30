В Worldskills Russia заявили, что Санкт-Петербург готов к проведению EuroSkills-2022

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербург готов к проведению европейского первенства по профессиональному мастерству EuroSkills в 2022 году. Об этом сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе Worldskills Russia.

Площадку проведения чемпионата - выставочный центр "Экспофорум" - президенту WorldSkills Europe Дите Траидас сегодня в Петербурге представили временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов, министр просвещения РФ Ольга Васильева и генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Worldskills Russia)" Роберт Уразов.

По словам министра, проведение европейского чемпионата - это важная для России задача. "Благодаря подготовке к чемпионату мира в Казани был дан толчок к развитию среднего профессионального образования в стране. Я очень рада, что за пять лет WorldSkills прошёл фантастический путь. В 2017 году в Абу-Даби наша команда заявила о себе, в Будапеште в сентябре этого года мы выиграли EuroSkills. Конечно, мы еще будем соревноваться, но для нас самое главное - что мы действительно развиваем среднее профессиональной образование", - сказала Васильева.

Дита Траидас напомнила, что кандидатуру Санкт-Петербурга утвердили на ежегодной генеральной ассамблее европейской организации весной 2018 года в Будапеште. "Для России, для Санкт-Петербурга это является хорошей возможностью оставить еще один след на карте развития образования, в том числе профессионального, и показать, как страна ценит и заботится о талантах и профессиональных навыках нового поколения", - отметила президент WorldSkills Europe.

EuroSkills - это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 28-ми стран-участниц WorldSkills Europe. Движению WorldSkills в мире уже более 70 лет, однако устраивать чемпионаты исключительно среди европейских команд стали только с 2008. Столицей первого чемпионата Европы был Роттердам. Столицей предыдущего EuroSkills в 2018 году стал Будапешт. Национальная сборная России заняла первое место в командном и балльном зачетах, завоевав девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали и десять медальонов за профессионализм.

Союз "Молодые профессионалы (Worldskills Russia)" является официальным представителем международного движения WorldSkills в России и охватывает все регионы страны. WorldSkills Russia внедряет международные стандарты в итоговую аттестацию выпускников колледжей и техникумов в формате демонстрационного экзамена, развивает экспертное сообщество и тиражирует лучшие мировые и отечественные практики в систему профессионального образования через повышение квалификации мастеров производственного обучения, преподавателей и руководителей.