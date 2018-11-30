Участникам саммита G20 в Аргентине подарили шарфы из шерсти альпаки, вино и конфеты

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноября. /ТАСС/. Участники саммита Группы двадцати (G20) в Буэнос-Айресе получили в подарок шарфы из шерсти альпаки, местное вино и шоколадные конфеты. Как сообщила в пятницу газета Perfil, к каждому набору было приложена открытка, подписанная президентом Аргентины Маурисио Макри и его супругой Хулианой Авадой.

Все шарфы были сделаны вручную мастерами из провинции Катамарка. Работа над каждым из них занимала по несколько месяцев. По данным аргентинских СМИ, стоимость подобных шарфов достигает 60 тыс. песо ($1,5 тыс.).

Конфеты с начинкой из любимой сладости аргентинцев - дульсе-де-лече, напоминающей вареную сгущенку также изготовили местные кондитеры. Кроме того, в подарок включили чайную смесь, собранную специально к саммиту, свечи и вино из бодеги, расположенной в Мендосе.