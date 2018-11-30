Общественники хотят создать международный фонд, чтобы рассказывать о Крыме за рубежом

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Общественники планируют создать за рубежом международный фонд, благодаря которому могли бы рассказывать о ситуации в Крыму, защищать его интересы и способствовать отмене антироссийских санкций, сообщил ТАСС в пятницу крымский представитель Международного совета российских соотечественников Александр Молохов.

"Сейчас на повестке у нас стоит создание международного фонда защиты Крыма. Хотим его создать за пределами РФ, чтобы это имело больший резонанс. Потому что нам внутри России некого убеждать в своей правоте. Надо работать с общественным мнением в других странах", - сказал Молохов.

По его словам, сейчас общественники стараются прорвать информационную блокаду и рассказать жителям других стран о том, что происходит в регионе, и о позиции его жителей. В частности, Молохов выступил с докладом о Крыме на 11-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств, которая проходила в Женеве 29-30 ноября.

Молохов подчеркнул, что главным посылом доклада было то, что "абсолютно недопустимы" санкции, "которые превращают Крым в территорию отверженных с точки зрения мирового сообщества людей".

"ООН - очень авторитетная площадка, которая позволяет донести правду, и она [правда] будет расходиться как круги по воде", - подытожил собеседник агентства.

Об информационной блокаде

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В связи с этим Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и ведущих бизнес на полуострове компаний, как из России, так и из других стран. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.