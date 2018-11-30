Глава СПЧ просит украинского омбудсмена пересмотреть запрет на въезд российских мужчин

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обратился к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой использовать свои полномочия для отмены запрета российским мужчинам на въезд на Украину. Об этом говорится в письме Федотова, опубликованном в пятницу на сайте СПЧ.

"Прошу вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, использовать ваши полномочия главного защитника прав человека на Украине для пересмотра этого запрета", - приводятся на сайте СПЧ слова из письма Федотова.

В СПЧ считают, что "принятое киевскими властями решение откровенно нарушает права человека, лишая миллионы ни в чем не повинных людей возможности посещать своих родственников, совершать деловые поездки, ездить на отдых, на лечение, на учебу, на крестины, на поминальные службы".

30 ноября Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны мужчинам гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет.