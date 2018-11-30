Комитет ЮНЕСКО призвал ввести мораторий на изменение генов человеческих эмбрионов

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Эксперименты с изменением генов в зародышевой линии должны быть запрещены до тех пор, пока не будет доказана их безопасность. К такому выводу пришли члены Международного комитета по биоэтике ЮНЕСКО, о чем сообщается в пятницу на сайте международной организации.

"Следует с осторожностью подходить к тому, что касается генных модификаций, которые передаются будущим поколениям, например терапия зародышевой линии и вмешательства в [развитие] человеческих эмбрионов, - отмечает организация. - В этой связи Международный комитет по биоэтике ЮНЕСКО призвал ввести мораторий на изменение генома зародышевой линии у людей, по крайней мере до тех пор, пока безопасность и эффективность этой процедуры не будет доказана".

В ЮНЕСКО напоминают об этических принципах научной деятельности, прописанных во Всеобщей декларации ООН о геноме человека и правах человека (1997 год). В этой связи организация настаивает на том, чтобы государства и международные институты совместно приняли меры по обеспечению корректных с этической точки зрения экспериментов в области генной инженерии. "Организация призывает к продолжению международного диалога об этических последствиях изменения генома как для отдельных людей, так и для общества и человечества в целом", - говорится в заключении обращения.

Данное заявление появилось после скандала, вызванного заявлением китайского ученого Хэ Цзянькуя о том, что он помог создать первых в мире людей с измененными генами - двух девочек-близнецов. Цель эксперимента заключалась в том, чтобы создать у младенцев иммунитет к вирусу ВИЧ, носителем которого являлся их отец.

После резко отрицательной реакции на это научного сообщества Хэ Цзянькуй сообщил, что "делает паузу в своей работе в области генной инженерии". В свою очередь Министерство здравоохранения Китая запретило эксперименты с людьми в области генной модификации, назвав такие опыты "чрезвычайно отвратительными" и "грубым нарушением врачебной этики", противоречащим китайским законам.