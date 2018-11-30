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Присвоение аэропортам имен выдающихся россиян

Завершилось голосование на конкурсе по присвоению аэропортам РФ имен выдающихся деятелей

Окончательные результаты станут известны во вторник, 4 декабря
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Голосование в финальном этапе конкурса по присвоению 47 российским аэропортам имен выдающихся деятелей страны завершилось. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете конкурса.

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"Ровно в полночь по московскому времени 1 декабря голосование завершилось, его окончательные результаты станут известны во вторник, 4 декабря, в эфире телеканала "Россия-1", - сказал собеседник агентства. По его словам, в общей сложности в голосовании приняли участие порядка 5 млн человек, причем наибольшую активность респонденты проявили именно в последние сутки.

Конкурс по присвоению аэропортам РФ имен великих людей проходил с 11 октября. Цель проекта - сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом.

Проект реализуется в формате общенационального конкурса, что позволит обеспечить максимальный охват населения и учесть всю палитру мнений, отмечают организаторы. Жители РФ сами определили, чьими именами дополнить названия 47 аэропортов страны. В качестве претендентов на предыдущих этапах конкурса были предложены имена Георгия Жукова, Дмитрия Менделеева, Петра I, Андрея Туполева, Михаила Ломоносова и других выдающихся деятелей.

Инициаторы проекта - Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ выступила агрегатором инициатив по реализации идеи.

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РоссияПрисвоение аэропортам имен выдающихся россиян
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