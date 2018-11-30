Посол РФ в США: молодые соотечественники за рубежом не должны терять связей с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Россия заинтересована в том, чтобы молодые соотечественники, находясь за рубежом, не забывали о своих корнях и своем языке. Об этом заявил в пятницу на Молодежном форуме в Нью-Йорке посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Совсем недавно произошло важное событие: в Москве состоялся VI Всемирный конгресс соотечественников, на котором подчеркивалась роль молодежи в жизни российской диаспоры, - отметил он. - Действительно, кому как не вам, молодым людям предстоит перенять эстафету в консолидации Русского мира, раскрытии его богатейшего потенциала. В своем выступлении президент России Владимир Путин особо отметил, что молодежное направление является одним из главных приоритетов в нашей работе и нам далеко не все равно, как у вас обстоят дела. Заинтересованы в том, чтобы вы жили комфортно, имели возможность для самореализации и добивались успехов, но при этом, находясь за тысячи километров от России, не теряли своих корней, берегли родной язык и культуру".

Обратив внимание на необходимость сохранения и популяризации русского языка, Анатолий Антонов напомнил о том, что в нынешнем году состоялись мероприятия по празднованию 90-летия со дня рождения Чингиза Айтматова, 100-летия Александра Солженицына, 190-летия Льва Толстого, 200-летия Ивана Тургенева, а в будущем году предстоит отметить такие юбилейные даты, как 210-летие Николая Гоголя, 220-летие Александра Пушкина, 250-летие Ивана Крылова, 130-летие Анны Ахматовой. "Это хороший повод освежить в памяти любимые произведения наших писателей и поэтов, - подчеркнул он. - Намерены продолжить совместно с представительством Россотрудничества проведение конкурсов юных чтецов "Живая классика", оказывать содействие в организации литературных "круглых столов", русскоязычных театральных фестивалей, работе русских библиотек. Приглашаем всех активнее участвовать в написании организуемых нами тотального, этнографического и географического диктантов".

Как отметил Антонов, в области молодежных обменов Россотрудничество по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом реализует программу учебно-образовательных поездок "Здравствуй, Россия!", в которой могут принимать участие дети российских соотечественников в возрасте 14-19 лет. "Важно, чтобы как можно большее число молодых ребят побывали в России, расширяли круг своих контактов на исторической Родине, ближе знакомились с ней, а вернувшись обратно в США, делились полученными впечатлениями", - подчеркнул он, назвав гуманитарные обмены "лучшей прививкой от русофобии".

Антонов также отметил, что сплоченность соотечественников в США приобретает особую значимость в условиях беспрецедентного давления на Россию.

"Сообща легче отстаивать свои убеждения, сохранять самоидентичность, бороться с насаждением предвзятого отношения к России, - подчеркнул он. - Знаем, что многие из вас испытывают на себе последствия ухудшения российско- американских отношений. Много искаженной информации о внешнеполитическом курсе России, в ход идет русофобия, переписывается история, молодежь обрабатывают, настраивают против России. Хотел бы подчеркнуть, что мы будем решительно защищать ваши права и интересы, использовать для этого все имеющиеся двусторонние и многосторонние механизмы".

Сохранить память об общей истории

Анатолий Антонов особо отметил необходимость сохранения общего культурно-исторического наследия. "В октябре этого года на территории бывшей русской крепости Форт-Росс совместными усилиями посольства, властей Калифорнии и соотечественников был установлен большой поклонный крест, начата работа по приведению в порядок находящегося там православного кладбища, - напомнил он. - В городе Чипли (штат Флорида), где находится могила Героя Советского Союза Марселя Альбера, французского летчика полка "Нормандия - Неман", прорабатывается вопрос об установке бюста, который в настоящее время находится в Российском военно- историческом обществе. В августе на средства Российской Федерации установлены надгробия на могилах моряков Российского Императорского флота, членов экипажей крейсера "Варяг" и броненосца "Ретвизан" Николая Павлова и Тимофея Чупаринова".

"Изучение страниц совместной истории России и Америки - это одна из тем, которая сближает наши народы", - подчеркнул посол РФ, призвав участников форума участвовать в возрождении традиций празднования и популяризации памятных дат российского присутствия в Америке, значимых событий в российско-американских отношениях. "Например, в Сан-Франциско находятся несколько мемориальных мест, связанных с прибытием русских эскадр в США в 1863 году, - отметил он. - 155 лет назад в годы американской гражданской войны оно стало проявлением поддержки Россией законно избранного президента Авраама Линкольна. В Ванкувере (штат Вашингтон) и Сан-Джасинто (Калифорния) есть памятники перелетам экипажей Валерия Чкалова и Михаила Громова. Хотелось бы, чтобы мемориальные объекты стали местом консолидации усилий соотечественников, чтобы вокруг них формировались инициативные группы".

Особое внимание он призвал уделить предстоящему 27 января 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а также расширению акций "Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк", "Свеча памяти", чествованию проживающих в США ветеранов Великой Отечественной войны. "Не стоит ограничивать состав участников данных мероприятий исключительно представителями русскоязычной диаспоры, - добавил он. - Нельзя забывать, что победа над нацизмом стала результатом совместных усилий стран антигитлеровской коалиции". В этой связи он отметил, что в акции "Бессмертный полк" участвуют не только выходцы из России и других бывших советских республик, но и американцы, чьи предки также сражались с нацистской агрессией в годы Второй мировой войны.

Анатолий Антонов призвал участников форума брать на себя инициативу, самостоятельно реализовывать свои идеи, акции. "Убежден, что если действовать подобным образом, то многих проблем мы сможем избежать просто потому, что представление о нас изменится", - подчеркнул он.

Форум для популяризации русской культуры

В работе Молодежного форума, проходящего в здании Генерального консульства РФ в Нью-Йорке, участвуют молодые люди от 18 до 35 лет, проживающие в США и говорящие по-русски. Форум проводится четвертый год подряд по инициативе Русского центра в Нью-Йорк для популяризации русской культуры и языка и для консолидации русскоязычной молодежи Америки.