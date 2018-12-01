ФСИН сообщила о снижении смертности ВИЧ-инфицированных заключенных в России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России отмечает сокращение числа ВИЧ-инфицированных в местах лишения свободы, а также снижение смертности таких лиц почти вдвое за три года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро ФСИН.

"На 1 ноября в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержались 61 567 лиц с ВИЧ-инфекцией. Последние два года их число сокращается: в 2016 году их было 64 501, в следующем году - 63 714", - сообщили во ФСИН.

Положительную динамику во ФСИН объяснили началом реализации с 2016 года государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ и введенным с 2017 года федеральным регистром ВИЧ-инфицированных лиц. Единый регистр позволил обмениваться информацией с гражданскими учреждениями здравоохранения о поступающих и освобождающихся из мест лишения свободы лицах с ВИЧ-инфекцией, своевременно ставить их на учет и назначать лечение в местах лишения свободы, а после освобождения - по месту жительства.

Кроме того, регистр дал возможность дистанционной оценки качества наблюдения ВИЧ-инфицированных в учреждениях ФСИН.

"Организация медицинской помощи таким подозреваемым, обвиняемым и осужденным осуществляется в сотрудничестве с Минздравом России, региональными центрами профилактики ВИЧ (СПИД), социально ориентированными НКО, - сообщили во ФСИН. - Антиретровирусные препараты и тест-системы для диагностики и оценки эффективности лечения в полном объеме поступают в рамках централизованных поставок Минздрава России". Лабораторные исследования для выявления и оценки эффективности лечения ВИЧ проводятся в 49 иммунологических лабораториях ФСИН и в региональных учреждениях здравоохранения.

Год назад ФСИН ввела комплексную программу совершенствования контроля за обеспечением инфекционной безопасности, профилактикой внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции и профессионального заражения ВИЧ. Как ранее сообщал главный санитарный врач ФСИН Артем Галкин, заболевание выявляется, как правило, в следственных изоляторах, где каждый поступающий проходит медицинское обследование. По оценке ФСИН, в 81% случаев причиной заражения стало употребление наркотиков на свободе. Освобождаясь из мест лишения свободы, осужденный также сдает тест на ВИЧ.

Снижение смертности

Во ФСИН добавили, что с 2016 года отмечается ежегодное снижение смертности ВИЧ-инфицированных (у многих ВИЧ сочетается с гепатитом С и В). В 2016 году смертность снизилась на 10,1%, в 2017 году - на 15,9%, за девять месяцев нынешнего года - на 25,5%. Это связано как с увеличением доли лиц, получающих антиретровирусную терапию, так с принятием в мае 2017 года постановления правительства, которое расширило возможность для освобождения от наказания лиц с тяжелыми заболеваниями, в том числе с ВИЧ-инфекцией.

1 декабря 30 лет назад решениями Всемирной организации здравоохранения и Генассамблеи ООН стал отмечаться как Всемирный день борьбы со СПИДом.