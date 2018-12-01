Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша - старшего

ТАСС, 1 декабря. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша - старшего. Соответствующее заявление было размещено на странице Трампа в Twitter .

"[Моя жена] Меланья и я присоединяемся к горюющей нации и скорбим в связи со смертью бывшего президента Джорджа Буша - старшего, ушедшего из жизни прошлой ночью. Благодаря его неподдельному реализму, обезоруживающему уму и неизменной приверженности вере, семье и стране, президент Буш вдохновлял поколения своих соотечественников-американцев на государственную службу", - говорится в заявлении.

Трамп также отметил "непоколебимое лидерство" Буша - старшего и тот факт, что он подготовил страну "к десятилетиям процветания".