Путин поздравил коллектив ЦАГИ со 100-летием института

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) со 100-летием со дня основания. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Благодарю вас за кропотливый труд, преданность избранному делу и Отечеству. За то, что ЦАГИ продолжает держать высокую профессиональную планку", - говорится в поздравлении. Президент также высказал уверенность, что коллектив учебного заведения будет и впредь способствовать укреплению научно-технического потенциала страны, внесет свой вклад в прорывное развитие России.

Путин отметил, что институт, основанный Николаем Егоровичем Жуковским, "объединил ярких представителей инженерной, конструкторской школы, творцов науки, новаторов, которые стремились заглянуть за горизонт". Благодаря их работе, по словам президента, ЦАГИ вырос "в мощный интеллектуальный, исследовательский центр, один из "флагманов" отечественного авиапромышленного комплекса".

"Вековой юбилей - это замечательный повод вспомнить ветеранов Центрального аэрогидродинамического института и, конечно, отдать дань уважения тем, кто сегодня бережно хранит и обогащает заложенные ими традиции. Участвует в создании боевых и гражданских самолетов, проводит уникальные теоретические и прикладные изыскания, работает над перспективной техникой, которая определит будущее российской авиации и космонавтики на десятилетия вперед", - указывается в телеграмме.

ЦАГИ - первый в мире научный институт, в котором фундаментальные и прикладные исследования стали сочетаться с разработкой конкретных рекомендаций для конструкторов авиационной техники. В разное время в нем работали авиаконструкторы Александр Архангельский, Андрей Туполев, Сергей Ильюшин, конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев, специалист в области систем управления, автоматики и телемеханики Николай Пилюгин, математики Сергей Чаплыгин, Мстислав Келдыш, физик Михаил Миллионщиков, инженер Борис Стечкин и многие другие ученые и конструкторы.

Среди последних проектов института - участие в создании многоцелевого истребителя Т-50 (серийно строится как Су-57), ближнемагистрального узкофюзеляжного самолета Sukhoi Superjet 100, ближне- и среднемагистрального реактивного пассажирского узкофюзеляжного авиалайнера МС-21, среднего транспортного самолета Ил-276, перспективного пилотируемого космического корабля "Федерация" и других.