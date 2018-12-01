Высокогорные горнолыжные трассы открылись в Сочи в первый день зимы

СОЧИ, 1 декабря. /ТАСС/. Первые горнолыжные трассы сочинской Красной Поляны открылись в субботу на высоте от 2000 м над уровнем моря, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта "Горки город".

Ранее сообщалось, что трассы курорта "Горки город" открываются с 1 декабря благодаря снегопадам, которые прошли в регионе в последние дни. Также будут работать прокат горнолыжного оборудования и лыжная мастерская, открывается продажа ски-пассов. Остальные трассы, зоны для фрирайда и тюбинга откроют, когда позволят погодные условия.

"Склон открылся, канатные дороги заработали, первые катающиеся уже есть. Сегодня стала доступна целая зона катания - "Цирк-2", где особые горноклиматические условия, благодаря которым стало возможно открыть сезон. В нее входят три трассы", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе горнолыжного центра "Газпром" ТАСС уточнили, что первые трассы будут доступны в тестовом режиме ориентировочно через две недели. По данным пресс-службы "Розы Хутор", сезон на этом курорте планируется открыть 14 декабря. По данным администрации Краснодарского края, в этом сезоне в Красной Поляне появились две новые трассы, еще одна восстановлена. В сумме на трех курортах будет работать почти 60 канатных дорог.

"В этом году курорты Краснодарского края приняли рекордное число туристов - 16,5 млн. Я надеюсь, что зимний сезон будет для нас так же успешен, как летний и межсезонье. Мы вкладываем немалые средства в развитие, в инфраструктуру, а значит - в качество наших курортов, и видим результат <...> В новогодние каникулы Красная Поляна примет как минимум 360 тыс. гостей", - сказал ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что для туристов будут доступны не только горнолыжные трассы, но и другие туристические объекты и программы. Например, отдыхающие могут отправиться в небольшой поход по предгорьям Кавказа, посетить достопримечательности и музеи Сочи, посмотреть на олимпийские объекты. Особое внимание этой зимой будет уделено культурной программе.

Зимний туризм на Кубани

Власти Сочи ожидают порядка 1,3 млн человек на курортах Красной Поляны в течение зимнего сезона. Сейчас забронированы практически все номера в гостиницах горного кластера, востребованы и отели, находящиеся в других районах города.

Зимой 2017/2018 гг. турпоток в Краснодарском крае увеличился на 20% по сравнению с предыдущим аналогичным сезоном: с декабря по февраль регион принял более 1,5 млн отдыхающих. Больше всего туристов - около 740 тыс. человек - посетили Сочи.