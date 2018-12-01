Новый дворец Деда Мороза в Великом Устюге начнут строить в 2019 году

ВОЛОГДА, 1 декабря. /ТАСС/. Строительство нового дворца Деда Мороза в Великом Устюге может начаться в 2019 году, завершить его планируется к 2021 году. Об этом сообщил журналистам губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Сейчас проектно-сметная документация (по дворцу Деда Мороза) разработана, ждем заключение госэкспертизы, сразу после получения ее положительного заключения заявляем проект в Минкультуры РФ, они ждут документы. Надеюсь, что в следующем году строительство начнется. Стоимость проекта - 300 млн рублей, в ходе конкурсных процедур надеемся, что она будет немного снижена", - рассказал губернатор.

По его словам, новое здание будет втрое больше нынешнего терема, который уже не вмещает всех желающих. "Это будет огромный дворец с актовыми залами, с объектами показа, с интерактивными площадками. Это будет дом, в котором хватит места всем. Планируем его построить за два года, к 2021 году", - сказал Кувшинников.

Кроме того, отметил глава региона, в 2020 году планируется открыть после реконструкции аэропорт в Великом Устюге - он сможет принимать среднемагистральные самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны. Площадь вотчины Деда Мороза планируется увеличить более чем вдвое - с 42 до 90 га - и наполнить новыми объектами инфраструктуры и показа. Проект развития вотчины презентуют в Великом Устюге 21 декабря, уточнил губернатор.

В сентябре сообщалось, что новый дворец Деда Мороза площадью около 2,7 тыс. кв. м будет рассчитан на прием до 300 туристов одновременно, стоимость проекта тогда оценивалась примерно в 280 млн рублей.

В целом в развитие туристической инфраструктуры в Великоустюгском районе в ближайшие годы планируется вложить более 2 млрд рублей. Помимо дворца Деда Мороза, в его вотчине планируется также построить вторую очередь Зоосада - природный парк, самый северный контактный зоопарк - филиал Московского зоопарка, гостиничный комплекс из семи домов общей площадью 680 кв. м, избы лесника, рыбака, охотника, крестьянское подворье, смотровые площадки.

Как отмечал губернатор в интервью ТАСС, в целом объем инвестиций в инфраструктуру Великого Устюга превысил 25 млрд рублей за последние 20 лет. В старинном городе появились ледовый дворец "Мороз-Арена", обустроенная набережная, новые объекты инфраструктуры, в том числе для приема и размещения туристов.

О вотчине Деда Мороза

В 2018 году проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза" стал официальным участником межрегионального туристского проекта "Серебряное ожерелье России", получив государственный статус и почетный знак. Сейчас в вотчине, которая расположена в деревне Морозовица близ Великого Устюга, есть двухэтажный терем Деда Мороза, Тропа сказок, зимний сад, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге успешно функционируют городская резиденция Деда Мороза, его почта и Дом моды.

Постоянное "жилье" Дед Мороз получил в Великом Устюге в 1999 году, в 2005-м его резиденция появилась и в московском парке Кузьминки-Люблино.