Экс-премьер Британии Мейджор выразил соболезнования в связи со смертью Буша-старшего

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Судьба американского народа заботила Джорджа Буша - старшего в такой же мере, как и судьба его семьи. Об этом заявил в субботу бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор, выражая соболезнования в связи со смертью 41-го президента США.

"Джордж Герберт Уокер Буш был прежде всего семьянином, и для него американский народ был частью этой семьи", - отметил экс-глава правительства Великобритании в своем заявлении, текст которого приводит агентство Press Association.

По словам Мейджора, Буш исполнял свои государственные обязанности с "состраданием, мужеством, достоинством и изяществом" и сохранял преданность достижению общественного блага до конца своих дней.

"Я считаю для себя большой честью, что мне довелось работать с ним, и даже в еще большей степени - что он стал другом на всю жизнь. Он был, попросту говоря, одним из самых глубоко порядочных людей, которых я когда-либо знал", - заявил Мейджор, первые годы премьерства (1990-1997) которого пришлись на период президентства Джорджа Буша - старшего (1989-1993).

41-й президент США Джордж Буш - старший умер в пятницу на 95-м году жизни.