Комитет ВОЗ подтвердил режим чрезвычайной ситуации в мире по полиомиелиту

ЖЕНЕВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Полиомиелит остается серьезной угрозой для населения Земли и по-прежнему требует особой бдительности со стороны властей и медицины, несмотря на успехи в борьбе с ним. Такое мнение высказал на заседании в Женеве представитель комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям. Эксперты пришли к выводу, что к действующий с 2014 года в мировом здравоохранении режим ЧС в отношении полиомиелита должен быть продлен.

Хрупкий прогресс

"Комитет единогласно согласился, что риск распространения в мире полиовируса по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (ЧСЗМЗ), и рекомендовал продлить на очередные три месяца временные рекомендации [по противодействию полиомиелиту]", - говорится в решении комитета, распространенном 30 ноября пресс-службой ВОЗ.

Обосновывая свою рекомендацию, эксперты отметили, что прогресс, достигнутый в последние годы в борьбе с полиовирусом, остается "хрупким". "Повышенную обеспокоенность" они выразили положением в Афганистане, где прогресс в борьбе с этой проблемой "обернулся вспять", а также ситуацией в Пакистане, где наступила "стагнация". "Между двумя странами продолжается перенос дикого полиовируса", - констатировали специалисты. В Афганистане число случаев полиомиелита, вызванного диким полиовирусом, выросло. "После 10 месяцев отсутствия международного распространения дикого полиовируса между двумя соседними странами, за последние три месяца имели место случаи распространения [вируса] в двух направлениях через границу между Пакистаном и Афганистаном", - констатировали члены комитета.

В Пакистане с начала 2018 года зарегистрировано столько же случаев полиомиелита, как и за весь 2017 год, а в Афганистане это число практически удвоилось. Прошло более двух лет после того, как в последний раз дикий полиовирус был обнаружен в Нигерии в доступном районе. Комитет ВОЗ рекомендовал нигерийским властям "предпринять активные усилия" для того, чтобы охватить мероприятиями по борьбе с полиомиелитом население труднодоступных районов в штате Борно, где находятся около 70 тыс. детей.

Многие страны "остаются уязвимыми" перед возможным проникновением на их территорию полиовируса. О низком иммунитете у части населения свидетельствуют вспышки полиовируса вакционного происхождения в некоторых странах, в частности, в Сомали, Кении и Нигерии.

Предотвратить можно

Полиомиелит поражает в основном детей в возрасте до пяти лет, указывает ВОЗ. Эта болезнь неизлечима, ее можно только предотвратить. Однако вакцина может защитить ребенка на всю жизнь.

За 30 лет, прошедших после того, как Всемирная ассамблея здравоохранения призвала ликвидировать полиомиелит, борьба с ним принесла несомненные успехи. Если в 1988 году полиомиелит был эндемичным в 125 странах и более 350 тыс. детей ежегодно становились парализованными на всю жизнь, то сейчас передача дикого полиовируса происходит лишь в некоторых районах. В 2016 году было зарегистрировано 37 случаев паралича. Тем не менее, "пока в мире остается хоть один инфицированный ребенок, риску заражения полиомиелитом подвергаются дети во всех странах", считают в ВОЗ.

Полиомиелит - опасное заболевание, вызываемое вирусом. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. В одном из 200 случаев развивается необратимый паралич (обычно ног). Порядка 5-10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.